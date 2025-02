Un nuovo appuntamento mensile per il sindaco di Milano su Rtl 102.5

Un nuovo capitolo per Beppe Sala

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si lancia in una nuova avventura come speaker radiofonico. A partire dal 4 febbraio, il primo cittadino della capitale lombarda commenterà i temi di attualità in una rubrica mensile intitolata ‘Beppe Sala a tutto campo’. Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per il sindaco di interagire con i cittadini in un formato diverso, portando le sue riflessioni e analisi direttamente nelle case degli ascoltatori.

Dettagli della rubrica

La rubrica andrà in onda all’interno del programma ‘Non stop news’, dalle 8 alle 9 del mattino. Ogni mese, Sala sarà affiancato da noti conduttori come Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro, per discutere le ultime notizie e gli eventi più rilevanti. Questo format permetterà di approfondire i temi di maggiore interesse per i cittadini milanesi, offrendo un punto di vista diretto e informato.

Accessibilità e fruizione

Gli ascoltatori potranno seguire ‘Beppe Sala a tutto campo’ in diretta su Rtl 102.5, ma anche attraverso la radiovisione sui canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky. Inoltre, sarà possibile ascoltare la rubrica in streaming sulla piattaforma Rtl 102.5 Play, garantendo così un’ampia accessibilità a tutti gli interessati. Questa iniziativa non solo avvicina il sindaco ai cittadini, ma rappresenta anche un passo importante verso una comunicazione più diretta e trasparente.