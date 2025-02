La procura di Milano chiude le indagini su un politico accusato di corruzione legata alla gestione dei parcheggi.

Il contesto delle indagini

La procura di Milano ha recentemente concluso le indagini su Manfredi Palmeri, un noto consigliere comunale e regionale, ex presidente del consiglio comunale di Milano. Palmeri è accusato di corruzione tra privati, in un’inchiesta che coinvolge anche gli ultras delle squadre di calcio Milan e Inter e i business legati allo stadio Meazza. Questo caso ha sollevato un acceso dibattito sull’integrità della gestione degli eventi sportivi e delle strutture pubbliche.

Le accuse specifiche

Secondo le indagini, Palmeri avrebbe ricevuto un dipinto dell’artista cinese Liu Bolin, del valore di circa 11mila euro, dall’imprenditore Gherardo Zaccagni. In cambio, il politico avrebbe facilitato la concessione dei parcheggi intorno allo stadio Meazza. Questo scambio di favori è emerso da intercettazioni telefoniche, in cui Giuseppe Caminiti, un esponente di spicco della curva dell’Inter, avrebbe chiesto informazioni su come ottenere l’appalto per i parcheggi durante i concerti.

Le dichiarazioni di Manfredi Palmeri

In risposta alle accuse, Palmeri ha dichiarato di non aver mai fatto favori in cambio di denaro o regalie. Ha sottolineato che nel suo ruolo non ha alcun potere gestionale o decisionale per influenzare le assegnazioni dei parcheggi. La sua posizione è chiara: si dice amareggiato da queste accuse, che considera infondate e destituite di qualsiasi fondamento. Palmeri ha promesso di dimostrare la sua innocenza in tutte le sedi competenti.

Implicazioni per la gestione degli stadi

Questo caso solleva interrogativi importanti sulla trasparenza e l’integrità nella gestione degli stadi e degli eventi pubblici. La questione del bagarinaggio e della gestione dei parcheggi è un tema caldo, che merita attenzione da parte delle autorità competenti. La reputazione delle istituzioni sportive e dei politici è in gioco, e la società civile chiede maggiore responsabilità e chiarezza nelle operazioni legate agli eventi sportivi.