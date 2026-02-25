Programmazione e eventi al Cineteca Milano Metropolis a Paderno Dugnano

La Cineteca Milano Metropolis a Paderno Dugnano unisce sale moderne, programmazione selezionata e una serie di eventi speciali, inclusa l’anteprima italiana di Don’t Let the Sun con la regista Jacqueline Zünd

La Cineteca Milano Metropolis, situata a Paderno Dugnano, si è consolidata come punto di riferimento per gli appassionati di cinema dell’area milanese. Con due sale pensate per la visione in prima fila, la struttura punta a offrire un’esperienza completa: dalle proiezioni inedite alle rassegne tematiche, fino agli incontri con autori e interpreti.

All’ingresso si trova una caffetteria accogliente che completa la visita, creando uno spazio di socialità prima e dopo gli spettacoli.

Sale e tecnologia al servizio del pubblico

Le due sale del Metropolis sono state recentemente sottoposte a interventi di rinnovo che hanno riguardato sia gli arredi sia le poltrone, con l’obiettivo di migliorare il comfort durante la visione. Sul fronte tecnico, sono stati introdotti sistemi di proiezione con lampade laser e impianti sonori aggiornati, capaci di valorizzare sia le pellicole più intime sia i grandi eventi in prima visione. Questa attenzione alla qualità tecnica si traduce in una fruizione più immersiva e fedele alle scelte estetiche dei registi.

Accessibilità e spazi

Oltre alla dotazione tecnologica, il Metropolis mette a disposizione spazi adattabili per incontri e dibattiti; è possibile richiedere informazioni sulle sale compilando il form dedicato al pubblico. La disponibilità di un palcoscenico attrezzato amplia le possibilità di utilizzo, rendendo la struttura idonea anche per spettacoli dal vivo e iniziative culturali.

Programmazione: film, rassegne ed eventi speciali

La programmazione della Cineteca Milano Metropolis privilegia le novità cinematografiche di qualità, i titoli ricercati e le rassegne monografiche che esplorano tendenze e autori. Accanto alle proiezioni standard, il calendario include serate tematiche con incontri e dibattiti che vedono protagonisti attori e registi, consentendo al pubblico di approfondire le scelte creative e i processi produttivi dietro le pellicole. Questo approccio rende la sala un luogo di formazione e confronto per chi ama il cinema in tutte le sue declinazioni.

Collaborazioni teatrali

Grazie al palcoscenico e alle attrezzature specifiche, il Metropolis collabora con realtà come il Teatro della Cooperativa di Milano per ospitare spettacoli teatrali di livello. Queste sinergie permettono di offrire al pubblico un cartellone che va oltre il cinema, integrando proposte performative e creando un’offerta culturale multidisciplinare.

Don’t Let the Sun: anteprime e incontri con la regista Jacqueline Zünd

Un esempio delle iniziative speciali promosse dalla Cineteca è la programmazione dedicata al film Don’t Let the Sun, diretto da Jacqueline Zünd. Questa produzione svizzero–italiana, della durata di 100 minuti e vincitrice del Pardo per la Miglior Interpretazione al Locarno Film Festival grazie a Levan Gelbakhiani, esplora una distopia in cui il sole rende la vita diurna quasi impossibile. La pellicola, che intreccia elementi di fantascienza e dramma umano, arriva in Italia con una serie di proiezioni e appuntamenti legati al pubblico e agli addetti ai lavori.

Calendario delle proiezioni e degli incontri

Le proiezioni italiane di Don’t Let the Sun si svolgono in date precise: il 4 marzo 2026 il film sarà proiettato al Cinema Metropolis di Paderno Dugnano (Via Oslavia, 8) con introduzione della regista; il 5 marzo 2026 è prevista la masterclass con Jacqueline Zünd alla Cineteca Milano Arlecchino (Via San Pietro all’Orto, 9, Milano); il 10 marzo 2026 è in programma una proiezione con un tour delle location milanesi condotto dalla location manager Manuela Tranchina; infine il 12 marzo 2026 è previsto un intervento di Alessia Lanzi, psicologa e presidente della Cooperativa Minotauro. Tutti gli eventi offrono l’opportunità di vedere il film in versione originale con sottotitoli in italiano e di confrontarsi direttamente con la regista.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito ufficiale della Cineteca Milano o i canali di prevendita come Vivaticket. Contatti utili includono l’email info@cinetecamilano.it e il numero di telefono +39 02 3670 3770, strumenti attraverso i quali richiedere dettagli su orari, posti e modalità di accesso.

Perché visitare il Metropolis

Visitare la Cineteca Milano Metropolis significa scegliere un’esperienza che combina qualità tecnica, cura per il pubblico e una programmazione culturale inclusiva. Che si tratti di prime visioni, rassegne tematiche, incontri con autori o spettacoli teatrali, la struttura offre soluzioni pensate per valorizzare il rapporto tra spettatore e opera. La presenza di una caffetteria e di spazi attrezzati per dibattiti rende la visita ideale sia per singoli appassionati sia per gruppi interessati a momenti di approfondimento.

Se desiderate prenotare o avere informazioni sulle sale e gli spazi disponibili, compilate il form dedicato sul sito della Cineteca: lo staff è a disposizione per rispondere a ogni domanda e accompagnare la vostra esperienza culturale.