Cosa vedere a Milano Art Week: mostre, installazioni e performance 13–19 aprile 2026

Scopri gli eventi da non perdere della Milano Art Week: aste di vetri di Murano, installazioni site-specific, performance e grandi retrospettive sparsi per la città

La settimana dedicata all’arte a Milano dal 13 al 19 aprile 2026 propone un fitto calendario di inaugurazioni, fiere e installazioni che coinvolgono musei, spazi indipendenti e luoghi pubblici. Questo testo offre una mappa ragionata degli appuntamenti più rilevanti, pensata per chi vuole cogliere l’essenza della Milano Art Week senza perdersi tra date e sedi.

Tra le parole chiave ricorrono mostre, performance e progetti site-specific, intendendo con site-specific opere pensate per dialogare con il luogo che le ospita.

Nel corso dei sette giorni si alternano eventi di diversa natura: aste specializzate, rassegne personali, collettive internazionali, installazioni sonore e performance dal vivo. Alcuni progetti hanno aperture programmate (inaugurazioni), altri sono visitabili per più giorni; in più ci sono interventi diffusi in luoghi non convenzionali come l’Aeroporto Malpensa e la Fabbrica del Vapore. Di seguito una selezione organizzata per temi e date per facilitare la pianificazione delle visite.

Inaugurazioni e mostre da segnare in agenda (13–14 aprile)

Il primo fine settimana si apre lunedì 13 aprile con l’asta Cambi Casa d’Aste – Milano che mette in vendita una selezione di vetri di Murano provenienti da collezioni internazionali, con pezzi di Hans Stoltenberg Lerche, Carlo Scarpa, Napoleone Martinuzzi e nomi come Barovier e Venini. Nelle stesse ore si inaugura Yuval Avital ai Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti, un progetto di sculture sonore che trasforma tessuti locali in corpi antropomorfi-carrier di voci della Valtellina. Sempre lunedì aprono i progetti di Michela Forte alle Stelline e la speciale apertura della Fondazione Archivio Turi Simeti (13–24 aprile) con il primo capitolo del percorso in avvicinamento al centenario dell’artista.

Vetri, design e pratiche dialogiche

Tra gli appuntamenti legati al design e alla produzione vetraria, l’asta dedicata al vetro di Murano è affiancata da mostre che raccontano continuità tra arte e artigianato: si trovano riferimenti a Fulvio Bianconi e alle scelte di galleriste come Louise Berndt che propongono autori internazionali. In questi contesti il termine arte relazionale ricorre per definire pratiche che creano legami tra opera, pubblico e luogo, tema centrale nelle esposizioni diffuse della settimana.

Installazioni pubbliche, musei e progetti site-specific

Più spazi pubblici ospitano interventi significativi: la Fabbrica del Vapore presenta un’installazione che reinterpreta il Totem Olimpico di Franco Albini, mentre al Terminal 1 di Malpensa la rassegna Steve McCurry & Milan Airports: The World in Motion celebra il viaggio con ritratti in bianco e nero. Nei circuiti museali la Fondazione Prada accoglie il progetto site-specific di Mona Hatoum, e il PAC ospita il ritorno di Marco Fusinato con una selezione degli ultimi anni. Queste opere invitano alla contemplazione e al confronto critico con lo spazio espositivo.

Performance e modalità partecipative

Le performance completano il quadro: al UFO Milano si svolge la live di Chiara Capellini che esplora concetti quantistici di possibilità, mentre progetti come Arte Sagra trasformano lo spazio in piazza conviviale con concerti e giochi popolari. Il ricorso a materiali di recupero, pratiche partecipative e workshop (ad esempio quelli alle Officine Saffi) sottolinea l’attenzione a processi condivisi e formazione del pubblico.

Fiere, retrospettive e appuntamenti del weekend (15–19 aprile)

Da metà settimana si intensificano le fiere e le grandi rassegne: il 15 aprile debutta la MEGA Art Fair (inaugurazione su invito) e progetti come UPRISE di Fabio Giampietro al Malpensa Airport riflettono sulla città contemporanea. Il 16 aprile è caratterizzato da miart e da mostre di ampio respiro in istituzioni come MUDEC (Chiharu Shiota) e Palazzo Reale (Robert Mapplethorpe). Verso il weekend, iniziative come il RoadShow di Art4Women (17 aprile) e gli appuntamenti di sabato 18 – tra cui Assab One e la rassegna di Casa Testori – ampliano l’offerta fino alla chiusura domenicale che include ARCO Inside Out II: LUCE a Villa Arconati.

La varietà degli interventi – tra personali, collettive, concerti e installazioni diffuse – richiede un’agenda selettiva: privilegiate gli appuntamenti che rispecchiano i vostri interessi, sfruttate aperture prolungate e mostre site-specific per esperienze più profonde. La Milano Art Week rimane un’occasione per scoprire dialoghi tra storia e contemporaneo, tra design e sperimentazione performativa: una mappa viva da esplorare in modo ragionato.