Visita straordinaria al MUMAC e allo stabilimento di Cimbali Group

Per la Giornata Nazionale del Made in Italy il MUMAC di Binasco offre un percorso che unisce museo e fabbrica: pezzi storici, design e visite guidate alla produzione

Nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, il MUMAC di Binasco propone un appuntamento che rompe le consuete barriere tra museo e impresa: per la prima volta il pubblico potrà accedere anche allo stabilimento produttivo di Cimbali Group.

L’iniziativa nasce con l’intento di mostrare non solo gli oggetti esposti, ma il contesto produttivo in cui nascono, valorizzando il rapporto tra progetto, tecnologie e saperi artigianali consolidati.

La giornata del 15 aprile 2026 offre quindi una doppia possibilità di esperienza: da un lato la visita alla collezione museale, che racconta l’evoluzione stilistica e tecnica delle macchine per caffè espresso, dall’altro l’accesso diretto al ciclo produttivo nello stabilimento attivo a Binasco dal 1962. L’apertura è pensata come una lettura a 360 gradi della cultura d’impresa che ha contribuito a instaurare standard riconosciuti a livello internazionale.

Un’apertura storica al pubblico

L’evento intitolato “La macchina per caffè espresso: viaggio tra storia e innovazione” si svolgerà nella sede di Cimbali Group, con ingresso dal MUMAC in Via Pablo Neruda 2 a Binasco. Questa scelta rappresenta un cambio di prospettiva: la fabbrica non è più un luogo riservato, ma una risorsa culturale da esplorare. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Binasco ed è volta a mettere in luce come l’impresa sia frutto di saperi tecnici, visione progettuale e capacità produttive.

Il programma della giornata

Il calendario prevede l’apertura del museo ai visitatori prenotati a partire dalle ore 14:30, seguita da una visita guidata alla collezione e allo stabilimento dalle ore 15:00 alle 16:30. Dalle ore 16:30 alle 18:30 il MUMAC rimarrà aperto per visite libere, senza necessità di prenotazione. La partecipazione al percorso guidato è a posti limitati e richiede la prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale mumac.it, per garantire la migliore fruizione possibile delle aree produttive e museali.

La collezione e i pezzi che hanno fatto la storia

All’interno del museo sono esposte oltre 100 macchine professionali che documentano l’evoluzione tecnica e stilistica del settore. Tra questi spiccano modelli divenuti simboli del design industriale italiano: il Faema E61 del 1961 e la La Cimbali Pitagora del 1962, progettata dai fratelli Castiglioni. La collezione mette inoltre in evidenza collaborazioni con firme quali Gio Ponti, Bruno Munari e Ettore Sottsass, sottolineando il ruolo centrale del progetto d’autore nella definizione dell’identità del prodotto.

La Faema E61 e la Pitagora: innovazione e premio

La Faema E61 è considerata una pietra miliare per la sua innovazione tecnica e resta ancora oggi un riferimento. La La Cimbali Pitagora, invece, è l’unica macchina per caffè ad aver ricevuto il Compasso d’Oro ADI, riconoscimento che certifica l’eccellenza del design. Questi modelli, insieme ad altri pezzi storici, sono conservati per raccontare come tecnologia e estetica si siano intrecciate nel percorso del Made in Italy.

Dalla collezione alla fabbrica: comprendere la filiera

Per la prima volta il pubblico potrà osservare da vicino le fasi di realizzazione di una macchina per caffè espresso, comprendendo le competenze artigianali e i processi industriali che concorrono alla produzione. I marchi La Cimbali e Faema, iscritti nel Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale insieme alla E61, rappresentano un patrimonio che ha contribuito a stabilire standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.

Il percorso mette in evidenza come il legame tra design, ingegneria e formazione si traduca in prodotti duraturi: il Cimbali Group è tra i principali produttori di macchine professionali per caffè e dispone di diversi stabilimenti, impiegando complessivamente circa 800 addetti. Il MUMAC, fondato nel 2012, è nato con l’obiettivo di promuovere la cultura della macchina per caffè e include anche la MUMAC Academy, centro di formazione e ricerca.

Perché partecipare

Partecipare significa accedere a una narrazione completa che unisce pezzi storici, storie d’impresa e il funzionamento concreto della produzione. La visita è pensata sia per gli appassionati di design e tecnologia sia per chi vuole comprendere meglio il ruolo del prodotto industriale come elemento di identità culturale. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare mumac.it e i siti istituzionali del Cimbali Group.