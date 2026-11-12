Allarme bomba a Cesano Boscone e Trezzano: evacuazioni delle scuole e controlli delle forze dell’ordine, senza scoperte di ordigni.

Il giovedì 12 novembre è tornata a imperversare la ondata di allarmi bomba che ha coinvolto numerosi istituti scolastici della Lombardia. Dopo la massiccia diffusione di e-mail minacciose inviate a migliaia di scuole italiane, le autorità locali hanno dovuto confrontarsi con nuove segnalazioni, tra cui quelle emerse nei comuni di Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio.

Le comunicazioni, firmate con il nome di “Mikhail Andropov”, descrivevano ordigni realizzati con nitrato di ammonio e nitrometano, indicando presunti luoghi di detonazione. Pur non emergendo prove concrete, la percezione di pericolo ha spinto i dirigenti scolastici a prendere decisioni rapide, mentre il Governo si prepara a emanare un protocollo unico per gestire queste emergenze.

Cesano Boscone: evacuazione dell’Istituto Alessandrini

L’Istituto Comprensivo Alessandrini, che comprende due scuole dell’infanzia, due primarie e una secondaria, ha avviato l’evacuazione dei propri alunni subito dopo la ricezione della minaccia via e-mail. La decisione è stata assunta in autonomia dalla dirigente scolastica, che ha comunicato ai genitori l’interruzione temporanea delle attività.

Operazioni della Carabinieri e comunicazioni del sindaco

Il sindaco di Cesano Boscone, Marco Pozza, ha pubblicato sui social che i Carabinieri hanno condotto le operazioni di bonifica, le quali hanno concluso con esito negativo. Pozza ha invitato le famiglie a mantenere la calma e ha precisato che, secondo il nuovo protocollo in cantiere, l’evacuazione potrà essere disposta solo dal prefetto quando vi siano elementi concreti di pericolo.

Trezzano sul Naviglio: allerta all’Istituto Franceschi

Allo stesso modo, l’Istituto Comprensivo Franceschi di Trezzano sul Naviglio ha dovuto fronteggiare l’allerta, coinvolgendo i plessi Giacosa, 4 Novembre, Boschetto e Cucciniello. L’assessore alle Scuole, Mattia Di Bisceglie, ha confermato che la dirigente ha spostato i bambini in luoghi sicuri, permettendo alle forze dell’ordine di effettuare controlli aula per aula.

Supporto della comunità e verifica delle forze dell’ordine

Durante le verifiche, i Carabinieri e la Polizia Locale di Trezzano hanno collaborato con volontari della Parrocchia Sant’Ambrogio, la cui struttura è stata temporaneamente adibita a rifugio per gli alunni. Dopo aver confermato l’assenza di materiale sospetto, le scuole hanno riaperto e le lezioni sono riprese nella normale routine.

Nuove direttive governative per le segnalazioni di bomba

Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) ha tenuto una riunione tecnica per definire un protocollo operativo comune. La linea guida prevede che, in caso di e-mail massive senza ulteriori indizi, non si proceda automaticamente all’evacuazione degli edifici scolastici. Solo il prefetto potrà ordinare l’allontanamento del personale e degli studenti se dispone di informazioni verificabili che indichino un rischio reale.

Queste misure mirano a uniformare le reazioni delle amministrazioni locali, evitando panico inutile ma mantenendo alta l’attenzione per la sicurezza di bambini, insegnanti e personale ATA. Al contempo, le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti tempestivi alle istituzioni scolastiche coinvolte.