San Vittore Olona si è fermata per ricordare i 19 eroi caduti a Nassiriya, con una cerimonia ricca di emozioni e nomi pronunciati.

Il giorno 12 novembre 2026 la cittadina di San Vittore Olona ha ospitato una cerimonia di commemorazione dedicata alle vittime della strage di Nassiriya avvenuta nel 2003. Davanti al cippo eretto in memoria dei 19 italiani uccisi, il sindaco Marco Zerboni, insieme a rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose, ha guidato un momento di silenzio e di ricordo che ha coinvolto tutta la popolazione. L’evento ha rappresentato un vero e proprio segnale di unità, dimostrando che, a più di venti anni dal tragico episodio, il dolore e la stima per i caduti non si sono affievoliti.

Il cippo dei Martiri di Nassiriya al centro della cerimonia

Il cippo, posizionato in una zona pedonale del centro, è più di un semplice monumento di pietra: è definito dal sindaco come “il cuore vivo del ricordo della nostra comunità“. Le parole pronunciati da Marco Zerboni hanno sottolineato come quel blocco di marmo non sia soltanto un simbolo, ma un luogo di riflessione quotidiana, capace di fermare il tempo e riportare alla luce la memoria di un evento che ha segnato la storia recente del paese. Il monumento si erge infatti come punto di incontro tra il passato e il presente, ricordando che i valori di pace e solidarietà devono rimanere al centro dell’identità collettiva.

I nomi dei 19 caduti, un volto alla memoria

Durante la cerimonia, uno a uno, sono stati letti ad alta voce i nomi dei 19 italiani scomparsi, per dare un volto concreto alle statistiche. Fra i 12 carabinieri ricordati figurano i sottotenenti Enzo Fregosi, Giovanni Cavallaro, Alfonso Trincone e Filippo Merlino, nonché i marescialli Aiutanti Massimiliano Bruno e Alfio Ragazzi. I cinque militari dell’Esercito sono rappresentati dal capitano Massimo Ficuciello e dal maresciallo caposquadra Silvio Olla, tra gli altri. Infine, i due civili, il cooperatore internazionale Marco Beci e il regista Stefano Rolla, completano la lista. Questa lettura ha voluto trasformare una lista astratta in un ricordo tangibile, ribadendo che la memoria non resta mai astratta ma assume sempre un’identità personale.

Presenza di autorità civili, militari, religiose e forze del soccorso

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose, nonché il Gruppo Alpini di San Vittore Olona e la Protezione Civile. La presenza di queste forze ha evidenziato il carattere trasversale del ricordo: non è solo una questione di forze armate, ma un impegno condiviso da tutta la società. Il sindaco ha ribadito che la partecipazione di Alpini e Protezione Civile simboleggia il legame tra chi difende la patria e chi, in situazioni di emergenza, si occupa della protezione dei cittadini. Il momento ha quindi sottolineato l’importanza di unire le diverse componenti della comunità attorno a valori comuni, come il rispetto per coloro che hanno sacrificato la vita per la sicurezza e la ricostruzione di un Paese straniero.

Messaggio di pace e impegno per le future generazioni

Il discorso conclusivo ha rimarcato che l’evento non è soltanto una commemorazione, ma anche un monito per le nuove generazioni. Marco Zerboni ha invitato i giovani a considerare la memoria come un insegnamento: “che questo giardino continui a essere per tutti noi, e soprattutto per le giovani generazioni, un monito su quanto sia preziosa e fragile la pace“. L’accento posto sulla pace e sulla ricostruzione, valori che i caduti hanno difeso con il loro operato, indica la volontà della città di trasmettere quel senso di responsabilità civica. La comunità ha espresso la propria gratitudine alle famiglie delle vittime, promettendo di custodire il ricordo con rispetto e di mantenere vivo il loro esempio di coraggio e servizio.