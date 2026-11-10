Premio da un milione di euro in Lombardia avvia un progetto di IA per rilevare precocemente l'aterosclerosi coronarica, grazie alla sinergia tra Birney, Monzino e Human Technopole.

Il 10 novembre, al Teatro alla Scala, la regione Lombardia ha celebrato la Giornata della Ricerca dedicata a Umberto Veronesi. In quell’occasione è stato consegnato il premio internazionale Lombardia è Ricerca 2026 al biologo britannico Ewan Birney, direttore dell’European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI). L’onorificenza, del valore di un milione di euro, è stata accompagnata da una scultura dell’artista Piero Gemelli, offerta dalla Fondazione Umberto Veronesi.

Il riconoscimento e le condizioni del finanziamento

Il concorso di quest’anno ha premiato lavori incentrati sulla medicina predittiva basata su intelligenza artificiale e big data. Il regolamento prevede che il 70 % del montepremi venga investito in un progetto di ricerca traslazionale avviato dal vincitore in collaborazione con istituzioni regionali. Birney ha così annunciato la creazione di un programma con il Centro Cardiologico Monzino IRCCS e Human Technopole, finalizzato a trasformare i grandi flussi di dati clinici e biologici in strumenti diagnostici concreti.

Obiettivi del progetto di IA contro l’aterosclerosi coronarica

Il nucleo del nuovo studio è una piattaforma di intelligenza artificiale generativa capace di analizzare dati di diagnosi, cartelle cliniche e terapie per individuare biomarcatori digitali non invasivi. Questi indicatori mirano a rilevare la presenza e la gravità delle placche aterosclerotiche coronariche, fattori di rischio primari per ischemia miocardica e infarto. I responsabili scientifici, il professor Gualtiero Colombo del Monzino e il dottor Andrea Ganna di Human Technopole, lavoreranno a un modello scalabile, a basso costo e adatto alla pratica clinica quotidiana.

Collaborazione tra discipline e infrastrutture

Marino Zerial, direttore di Human Technopole, ha sottolineato che il valore aggiunto del progetto risiede nell’integrazione di competenze diverse: bioinformatica, genomica funzionale e data science. Colombo, dal canto suo, ha evidenziato il ruolo centrale del Monzino nella fase di verifica clinica, testando la capacità dei nuovi modelli di predire la progressione dell’aterosclerosi e di guidare strategie di prevenzione personalizzata.

Sostegno istituzionale e impatto sulla ricerca lombarda

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha definito la Lombardia una “capitale europea delle Scienze della Vita” e ha ribadito che il premio non è solo un riconoscimento, ma un investimento concreto per generare ulteriore eccellenza. L’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, ha ricordato che dal 2021 la regione ha stanziato 257 milioni di euro per 780 progetti, creando un ritorno di 648 milioni di euro in investimenti sul territorio.

Il presidente della Fondazione Umberto Veronesi, Paolo Veronesi, ha commentato che l’integrazione tra IA, genomica e big data apre prospettive “straordinarie” per comprendere i meccanismi delle malattie e tradurre i risultati della ricerca nella pratica clinica. L’intervento di Fontana ha chiuso la cerimonia, ricordando l’importanza di mettere la tecnologia al servizio della persona e di trasformare la conoscenza in benessere diffuso.