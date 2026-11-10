La corte d’assise di Busto Arsizio ha condannato Elena Pagani a 12 anni di reclusione per l’omicidio del suocero Romolo Baldo, riconoscendo la semi-infermità e disponendo una provvisionale di 50mila euro.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha emesso la sentenza di primo grado il 10 novembre 2026 contro Elena Pagani, 42 anni, ritenuta colpevole dell’omicidio del suocero Romolo Baldo, 86 anni. Il delitto era avvenuto il 9 giugno 2025 nella villetta di Saronno in via Papa Pio XI, dove la vittima conviveva con il figlio e la nuora. La corte d’assise, presieduta dalla giudice Rossella Ferrazzi con a latere Daniela Frattini, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Roberto Bonfanti e ha inflitto una pena di 12 anni di reclusione, a cui si aggiunge l’applicazione di una misura di sicurezza consistente in almeno 3 anni di permanenza in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Ricostruzione del fatto e arresto

Nella mattinata del sopralluogo compiuto dai carabinieri della compagnia di Saronno, venne trovato il corpo dell’anziano nel piano superiore dell’abitazione: l’uomo era stato colpito a coltellate. La donna, che si era allontanata dalla casa, fu fermata e arrestata poco dopo; successivamente rese una confessione in cui giustificò il gesto come una reazione ad avances sessuali del suocero, circostanza che non era stata denunciata prima dell’accaduto. Durante il processo sono emerse le fasi investigative svolte in loco e gli atti che hanno portato all’iscrizione del reato come omicidio volontario aggravato.

Valutazioni tecniche e posizione della difesa

Una perizia disposta dal tribunale ha riconosciuto a Pagani una semi-infermità al momento del fatto, elemento che ha influito sulla determinazione della pena. L’avvocato difensore Angelo Murdolo ha contestato la valutazione peritale, sostenendo la tesi di una incapacità di intendere e di volere totale al momento del gesto, e ha annunciato ricorso in Appello. In aula la difesa ha sostenuto che la condizione psicopatologica della donna avrebbe inciso in modo determinante sulla sua responsabilità penale.

Dichiarazioni dell’imputata e della parte civile

Poco prima della decisione della corte, Pagani ha rilasciato dichiarazioni spontanee e ha invocato clemenza, pronunciando le frasi: “Chiedo scusa per quello che ho fatto, se fossi stata in me non sarebbe successo” e “Mi spiace per quanto ho commesso, se fossi stata in me non sarebbe sicuramente successo“. La parte civile, rappresentata dall’avvocata Giovanna Menichini, figlia della vittima, si è dichiarata insoddisfatta: le scuse sono state giudicate “del tutto tardive” e la provvisionale stabilita dalla corte è stata ritenuta insufficiente rispetto al dolore subito dalla famiglia.

Provvisionale e misure successive alla condanna

Oltre alla pena detentiva e alla misura di sicurezza, il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto una provvisionale di 50mila euro a favore della parte civile, ossia l’altra figlia della vittima. L’applicazione della misura di sicurezza in una struttura di cura e custodia per almeno 3 anni è stata decisa al termine della pena detentiva, secondo quanto previsto per i casi in cui la perizia segnala una rilevante patologia psichica ma non la totale esclusione della capacità di intendere e volere.

Prossime fasi procedurali

L’avvocato Angelo Murdolo ha formalizzato l’intenzione di impugnare la sentenza in Appello per ottenere il riconoscimento dell’infermità totale della sua assistita al momento del fatto. La decisione di ricorrere implica il riesame tecnico e processuale della responsabilità penale di Pagani nella corte di grado superiore, con possibili nuove perizie e audizioni. Nel frattempo, la sentenza di primo grado segna il pronunciamento ufficiale del giudice su eventi che hanno scosso la comunità di Saronno e alimentato un dibattito sulle responsabilità e sulle condizioni psichiche degli imputati in casi di violenza intrafamiliare.

Il processo ha ripercorso elementi investigative, perizie e dichiarazioni che hanno portato alla condanna: la vicenda, iniziata con il ritrovamento del corpo nella villetta di via Papa Pio XI e proseguita con l’arresto e la confessione, è culminata nella pronuncia della corte d’assise di Busto Arsizio il 10 novembre 2026 alle 15:42, segnando una tappa importante nel procedimento giudiziario.