Inseguimento da Cinisello a Monza finisce in sbancata: due auto ribaltate e cinque feriti, tra cui una donna in rosso.

L’episodio è iniziato nella mattinata di lunedí a Cinisello Balsamo, dove una pattuglia del radiomobile dei Carabinieri ha tentato di fermare una Toyota che trasportava cinque cittadini peruviani. Il conducente ha rifiutato l’alt, avviando una corsa che ha visto le forze dell’ordine impegnate in un inseguimento ad alta velocità lungo la via Valtellina. La fuga si è protratta per diversi chilometri, attraversando il limitrofo comune di Sesto San Giovanni e spostandosi in direzione sud-ovest verso la città di Monza.

Dinamica dell’inseguimento da Cinisello Balsamo a Monza

Durante la precarica, la Toyota ha superato numerosi semafori e incroci, mantenendo una velocità tale da impedire l’intervento immediato dei militari. L’unità di risposta, composta da due veicoli della Radiomobile, ha proseguito l’azione mantenendo la distanza di sicurezza, ma senza riesce a bloccare la fuga. A pochi chilometri dal punto di partenza, l’auto in fuga ha invaso la carreggiata principale di Monza, in prossimità dell’intersezione con via Ortigara, dove si trovava una Fiat Panda guidata da una donna di 54 anni accompagnata dalla figlia di 24 anni.

Fermata della Toyota e tentativo di fuga dei passeggeri

Il contatto tra le due vetture è stato inevitabile e violento: l’impatto frontale ha provocato il ribaltamento simultaneo di entrambi i veicoli. La Fiat Panda si è rovesciata sul lato sinistro, mentre la Toyota ha compiuto una capriola su tutta la lunghezza della carreggiata. I tre passeggeri della Toyota rimasti incastrati tra le lamiere sono stati immediatamente bloccati dagli agenti di polizia, mentre gli altri due hanno tentato di abbandonare il veicolo a piedi, ma sono stati rapidamente neutralizzati dalle forze dell’ordine che pattugliavano la zona.

Impatto, ribaltamento e intervento dei soccorsi

In pochi minuti l’area è stata invasa da numerosi mezzi di emergenza: il 118 ha schierato una automedica e quattro ambulanze, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a garantire la sicurezza dell’area e a sbloccare le parti più gravemente danneggiate, mentre la Polizia Locale di Monza ha coordinato la gestione del traffico. La viabilità è stata parzialmente bloccata intorno allo svincolo per le tangenziali, consentendo le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.

Arresto dei tre peruviani

Dopo il sinistro, le autorità hanno proceduto all’arresto dei tre cittadini peruviani a bordo della Toyota. Uno di loro, riuscito a liberarsi dall’abitatore, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato fermato entro pochi metri dalla squadra di carabinieri. Tutti e tre sono stati poi condotti presso la stazione per le necessarie verifiche, in attesa di eventuali accertamenti giudiziari.

Conseguenze per i feriti e per la viabilità urbana

Le conseguenze per le persone coinvolte sono state gravi: la conducente della Fiat Panda, 54enne, � stata soccorsa in codice rosso e trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza; la figlia di 24 anni ha ricevuto cure in codice giallo nello stesso presidio. Dei cinque occupanti della Toyota, tre sono stati rimpatriati in codice giallo: due alla struttura Multimedica di Sesto San Giovanni e uno all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. La zona è rimasta trafficata per diverse ore, con deviazioni obbligatorie per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli, ma la viabilità è stata ripristinata entro il pomeriggio.