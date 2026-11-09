Una rapina violenta a Casalgrande, finti finanzieri, 60mila euro rubati; a Rozzano quattro misure cautelari.

Il mattino del 21 marzo 2026 una tranquilla casa di Casalgrande è stata investita da sei uomini armati che, spacciandosi per ispettori della Guardia di Finanza, hanno minacciato una famiglia con quattro figli piccoli. L’azione, pianificata con l’aiuto di due auto a noleggio, ha portato al furto di circa 60 mila euro in contanti e oggetti di valore.

Le autorità hanno ricostruito i fatti grazie a una fitta rete di telecamere, dati GPS e tabulati telefonici, che ha permesso di localizzare i sospetti a Rozzano poche ore prima dell’alba del 9 novembre 2026, quando è avvenuto il blitz operativo.

Operazione di blocco a Rozzano e ruolo delle forze dell’ordine

All’alba di lunedì, le forze di ordine della Compagnia di Corsico sono intervenute in sinergia con il Nucleo Investigativo di Reggio Emilia e la Stazione di Casalgrande. Un’unità speciale dell’API Radiomobile di Milano ha sorvegliato la zona, affiancata da un elicottero dei Carabinieri di Orio al Serio, garantendo un controllo aereo dell’area di ricerca.

Unità coinvolte nell’operazione

Il coordinamento ha coinvolto più reparti: i Carabinieri di Corsico hanno effettuato i primi controlli sul territorio, mentre il Nucleo di Reggio Emilia ha fornito il supporto investigativo necessario per l’identificazione dei soggetti. L’unità API ha tracciato i movimenti delle auto a noleggio, facilitando l’intercettazione dei sei individui nella zona di Rozzano.

Ricostruzione della rapina a Casalgrande

Verso le 8:20 del 21 marzo, le due Fiat Panda sono arrivate davanti all’abitazione. Fingendosi fiscalisti, gli aggressori hanno mostrato due pistole, forzato l’ingresso e bloccato le uscite, lasciando la famiglia senza via di fuga. I rapinatori hanno per primo prelevato 9 mila euro da due portafogli trovati negli armadi.

L’inganno dei falsi finanzieri

Il falso controllo finanziario è stato l’elemento chiave per aprire la porta. La madre, sotto la minaccia di lesioni fisiche alle proprie figlie, è stata costretta a indicare la cassaforte nascosta sotto il letto, fornendo la combinazione dopo aver ricevuto un colpo al fianco.

Il bottino e la fuga

Dalla cassaforte sono stati sottratti circa 50 mila euro, frutto di dieci anni di risparmio destinati all’acquisto di una casa. A completare il bottino vi erano gioielli in oro, orologi di marca, un cellulare e i documenti d’identità della famiglia, portando il totale a circa 60 mila euro. I rapinatori sono fuggiti in direzione del casello autostradale, dirigendosi nuovamente verso la zona milanese.

Identificazione e arresti dei sospetti

Le indagini hanno permesso di collegare i sei uomini al furto grazie al confronto tra le registrazioni dei varchi autostradali, i dati dei localizzatori GPS installati sulle Fiat Panda e le immagini delle telecamere di sorveglianza. I riconoscimenti fotografici forniti dalle vittime hanno confermato l’identità dei rapinatori.

Tecniche investigative

Il tracciamento dei veicoli è stato cruciale: i varchi elettronici hanno registrato le partenze notturne dall’hinterland milanese e il successivo rientro subito dopo il colpo. L’analisi dei tabulati telefonici ha mostrato scambi di chiamate fra i sospetti, mentre le immagini delle telecamere hanno consentito di individuare i volti dei rapinatori, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio.

Misure cautelari e stato attuale

Il giudice di gara per le misure cautelari ha disposto quattro provvedimenti: tre soggetti sono stati rinchiusi, mentre il quarto ha ricevuto l’arresto domiciliario con braccialetto elettronico. Gli altri due indagati, tutti residenti nell’hinterland milanese, rimangono a piede libero ma sotto inchiesta. Il Gip del Tribunale di Reggio Emilia ha sottolineato la pericolosità sociale dei rapinatori, evidenziando la loro spregiudicatezza nel compiere un crimine violento alla presenza di minori.