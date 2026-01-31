Scopri la Stagione 2026-2027 del Teatro Out Off di Milano: Eventi Imperdibili!

Scopri gli eventi gratuiti del Teatro Out Off per la stagione 2026-2027 a Milano! Un'opportunità imperdibile per vivere la cultura e il teatro senza costi. Non perdere l'occasione di partecipare a spettacoli unici e coinvolgenti. Rimani aggiornato sugli appuntamenti e prenota il tuo posto per un'esperienza indimenticabile nel cuore di Milano!

La città di Milano si prepara a vivere una stagione culturale ricca di eventi grazie al Teatro Out Off. Dal 13 al 28 settembre, il teatro si sposterà in vari luoghi iconici della metropoli, portando con sé una selezione di spettacoli, concerti e laboratori completamente gratuiti.

Questi eventi non solo intratterranno il pubblico, ma offriranno anche uno spaccato della storia e della cultura popolare milanese, rendendo onore a grandi scrittori come Carlo Porta, Giovanni Testori, Dario Fo e Franca Rame.

Un viaggio attraverso la Milano popolare

Grazie al bando Milano è Viva 2026, il Teatro Out Off ha progettato un programma unico che si snoda attraverso sei differenti location nel Municipio 8. In questo modo, si intende valorizzare la storia e le tradizioni della Milano di ieri e di oggi. Gli eventi includono tre spettacoli teatrali e due concerti, che si affiancano a un laboratorio artistico dedicato agli adolescenti e a due spettacoli di burattini per i più piccoli, incentrati su Meneghino, il noto simbolo milanese.

Spettacoli teatrali di grande impatto

Il primo spettacolo in programma è Tutta casa, letto e chiesa di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Monica Bonomi e diretto da Lorenzo Loris. Questa opera, che riflette l’intensa connessione dei due autori con Milano, rappresenta un momento significativo della cultura cittadina negli anni ’60 e ’70. Un altro importante tassello della rassegna è Regredior di Giovanni Testori, che esplora le vite dei milanesi più vulnerabili, affrontando tematiche di emarginazione e critica sociale. Infine, non può mancare un omaggio a Carlo Porta con Él lamént del Marchiòn d’ì gàmb avèrt, dove le parole del poeta milanese dipingono un quadro vivido delle contraddizioni sociali del suo tempo.

Musica e laboratori per tutte le età

Parallelamente agli spettacoli teatrali, la musica avrà un ruolo centrale in questa stagione. Il 17 settembre, il duo Luciano Macchia e Raffaele Kohler presenteranno un concerto che celebrerà le canzoni tradizionali di Milano, evocando atmosfere di festa e convivialità tipiche delle osterie milanesi. A chiudere questa serie di eventi musicali, il 28 settembre si esibirà il trio Camilla Barbarito, Fabio Marconi ed Eloisa Manera con un concerto dedicato alle canzoni della mala, reinterpretando in chiave moderna il patrimonio musicale urbano della città.

Milano in controluce: un laboratorio per i giovani

Un elemento distintivo del programma è il laboratorio artistico Milano in controluce, curato da Marco Ferro. Questo progetto mira a coinvolgere i giovani in un percorso creativo che li porterà a raccontare storie e testimonianze personali legate alla vita metropolitana. Alla conclusione del laboratorio, i partecipanti presenteranno un’opera pubblica che utilizzerà la tecnica del teatro delle ombre, offrendo uno sguardo nuovo e originale sulla Milano contemporanea.

Tutti gli eventi del Teatro Out Off sono gratuiti e rappresentano un’opportunità imperdibile per scoprire e vivere la cultura milanese.

Calendario degli eventi

Ecco il programma dettagliato degli eventi: