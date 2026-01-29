Esplora il MAXXI: Orari e Biglietti per le Mostre Imperdibili

Informazioni Complete per Visitare il MAXXI di Roma: Orari, Prezzi dei Biglietti e Suggerimenti Utili Scopri tutto ciò che c'è da sapere per una visita indimenticabile al Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo (MAXXI) di Roma. Orari di Apertura: Il MAXXI è aperto al pubblico nei seguenti orari: Lunedì a Venerdì: 11:00 - 19:00 Sabato e Domenica: 10:00 - 20:00 Chiuso il Martedì Prezzi dei Biglietti: Biglietto intero: €12 Ridotto (under 26, over 65, studenti): €10 Gratuito per...

IlMAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, rappresenta un punto di riferimento per l’arte contemporanea a Roma. Ogni anno, il museo ospita unavarietà di mostre ed eventiche attraggono visitatori da tutto il mondo. Per chi intende pianificare una visita, è fondamentale conoscere gli orari e le modalità di accesso.

Orari di apertura del MAXXI

Il museo rimane chiuso il lunedì. Dal martedì alla domenica, gli orari di apertura sono dalle 11:00 alle 19:00. È importante notare che la biglietteria chiude un’ora prima della chiusura del museo,

Prezzi dei biglietti e riduzioni disponibili

Il costo del biglietto intero è di€15se acquistato in biglietteria e€14online. Per igiovanitra i 18 e i 25 anni, il biglietto ridotto è di€12in biglietteria e€11online. Inoltre, sono previste tariffe speciali per gruppi di almeno 15 persone e per i possessori di biglietti d’ingresso alla Galleria Nazionale e al Museo Ebraico di Roma.

Biglietti gratuiti e altre agevolazioni

Alcune categorie possono accedere al museo gratuitamente, come iminori di 18 anni, gli abbonati allamyMAXXI carde coloro che presentano un documento di identità nel giorno del proprio compleanno. È importante notare che anche le persone con disabilità e i loro accompagnatori possono entrare senza spesa, previa presentazione dellaEU Disability Card.

Mostre attuali e in arrivo

Attualmente, il MAXXI ospita la mostra dedicata aFranco Battiato, un tributo all’iconico artista italiano. Il biglietto per questa mostra è disponibile al costo di€10oppure può essere combinato con l’ingresso al museo per un totale di€20. La mostra rimarrà aperta fino al6 aprile, offrendo un’opportunità unica di esplorare l’opera di Battiato in un contesto innovativo.

Eventi speciali e collaborazioni artistiche

Un’altra mostra di rilievo è quella diWilliam Kentridge, che si svolgerà in parallelo a quella di Battiato. I biglietti per accedere a entrambe le esposizioni sono disponibili al prezzo di€25e possono essere acquistati online. Queste iniziative rappresentano un’opportunità eccezionale per immergersi nell’arte contemporanea e interagire con opere di artisti di fama mondiale.

Informazioni per la visita al MAXXI

È fondamentale pianificare la visita al MAXXI, considerando gliorari di aperturae le informazioni suibiglietti. Si consiglia di prenotare online per evitare lunghe attese e di verificare eventuali riduzioni disponibili per le categorie previste. Il MAXXI offre un’esperienza culturale che risulta imperdibile, sia per gli appassionati d’arte sia per i visitatori curiosi.