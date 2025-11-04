Sparatoria in centro città provoca feriti e caos

Un evento drammatico ha scosso il centro città con una sparatoria che ha provocato diversi feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30: Una sparatoria si è verificata ieri sera intorno alle 21:00 nel centro di Milano, causando diversi feriti e creando panico tra i passanti.

Secondo le forze dell’ordine, due uomini armati hanno aperto il fuoco in una zona affollata, ferendo almeno cinque persone, tra cui un bambino. La polizia è intervenuta rapidamente e i sospetti sono attualmente in fuga. Testimoni oculari hanno descritto scene di caos, con gente che correva in tutte le direzioni.

Il sindaco della città ha dichiarato: “Siamo scioccati da questo evento violento. Le autorità stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Le vittime sono state trasportate d’urgenza negli ospedali vicini e le loro condizioni sono attualmente sconosciute. Sul posto confermiamo una forte presenza delle forze dell’ordine e della protezione civile, che stanno indagando sull’accaduto.

Questa sparatoria segna un preoccupante aumento della criminalità nella zona, un tema che ha dominato i dibattiti pubblici negli ultimi mesi. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare la polizia.