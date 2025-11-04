Elezioni regionali in Italia: affluenza alle urne sotto il 50%

Affluenza alle urne in calo per le elezioni regionali in Italia, con dati preoccupanti.

Affluenza alle urne

Oggi, 4 novembre 2025, si svolgono le elezioni regionali in Italia. Secondo i dati preliminari, l’affluenza alle urne è attualmente sotto il 50%, un calo significativo rispetto alle ultime consultazioni. Il Ministero dell’Interno ha confermato che solo il 45% degli elettori si è recato ai seggi fino alle ore 15:00.

Motivi del calo

Le analisi suggeriscono che il calo dell’affluenza possa essere attribuito a diversi fattori, tra cui la disillusione politica e il maltempo in alcune regioni. Gli esperti avvertono che una bassa partecipazione potrebbe influenzare i risultati finali e la legittimità dei nuovi governatori.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione. Si attende un aggiornamento ufficiale sull’affluenza alle urne previsto per le ore 20:00.