Ottimizzazione per motori di ricerca in un mondo dominato dall’AI

La transizione verso la ricerca AI sta cambiando radicalmente il modo in cui le aziende devono approcciare l'ottimizzazione per i motori di ricerca.

Problema e scenario

Negli ultimi anni, la ricerca online ha subito una trasformazione radicale, spostandosi da un modello tradizionale a uno dominato da motori di ricerca basati su intelligenza artificiale. I dati mostrano un trend chiaro: la zero-click search ha raggiunto percentuali impressionanti, con Google AI Mode che raggiunge il 95% e ChatGPT tra il 78% e il 99% di risposte dirette. Questo cambiamento ha causato un crollo del CTR organico, con una diminuzione del 32% per la prima posizione e del 39% per la seconda. Aziende come Forbes hanno registrato un calo del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha visto una riduzione del 44%.

Analisi tecnica

Per comprendere il cambiamento nel panorama della ricerca, è fondamentale analizzare come funzionano i motori di risposta rispetto ai motori di ricerca tradizionali. I modelli di fondazione, come quelli utilizzati da Google AI e ChatGPT, sono progettati per fornire risposte dirette e pertinenti a domande specifiche. Al contrario, i RAG (Retrieval-Augmented Generation) integrano informazioni da fonti esterne, garantendo una maggiore accuratezza. Le piattaforme si differenziano anche nei meccanismi di citazione e selezione delle fonti, con pratiche come il grounding che stanno diventando sempre più rilevanti.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT, Claude, Perplexity, Google AI Mode

Configurare Analytics (GA4 con regex per bot AI)

Milestone:baseline di citazioni vs competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare contenuti per AI-friendliness

Pubblicare contenuti freschi

Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral e sentiment.

, , traffico referral e sentiment. Strumenti da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit .

, , . Testing manuale sistematico per garantire la qualità delle informazioni.

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave per ottimizzare il contenuto.

per ottimizzare il contenuto. Identificazione di nuovi competitor emergenti nel settore.

Aggiornamento dei contenuti non performanti per migliorare la visibilità.

Espansione su temi con maggiore traction per attrarre un pubblico più vasto.

Checklist operativa immediata

Creare FAQ con schema markup in ogni pagina importante

in ogni pagina importante Utilizzare H1/H2 in forma di domanda

Includere un riassunto di tre frasi all’inizio dell’articolo

Verificare l’accessibilità senza JavaScript

Controllare robots.txt : non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot

: non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro

Richiedere recensioni recenti su G2/Capterra

Pubblicare su Medium, LinkedIn, Substack

Prospettive e urgenza

Il tempo per adattarsi a queste nuove dinamiche è limitato. Le aziende che si adegueranno rapidamente potranno ottenere un vantaggio competitivo significativo, mentre quelle che non lo faranno rischiano di perdere visibilità e traffico. L’evoluzione futura del search potrebbe includere modelli di pagamento per crawl, come suggerito da Cloudflare.