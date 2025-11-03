Milano, esplosione in un palazzo: tre vittime e molti feriti

Tre persone sono morte in un'esplosione a Milano. Le indagini sono in corso.

Milano, ore 15:30 del 3 novembre 2025 – Un’esplosione ha devastato un palazzo residenziale in via Roma, causando la morte di tre persone. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, procedendo a evacuare gli edifici circostanti.

Le forze dell’ordine hanno confermato che le vittime sono tutte residenti dell’edificio. “Stiamo indagando sulle cause dell’esplosione,” ha dichiarato il portavoce della polizia, ispettore Marco Rossi.

Numerosi feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini. I testimoni oculari riferiscono di aver sentito un forte boato, seguito da un’enorme nuvola di fumo.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00: La Protezione Civile ha attivato un’unità di crisi per gestire l’emergenza e fornire assistenza alle persone evacuate.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine approfondita. “Non possiamo escludere alcuna ipotesi,” ha aggiunto l’ispettore Rossi.