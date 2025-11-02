×
Incendio nella fabbrica di Torino: danni ingenti e evacuazioni

Un incendio ha colpito una fabbrica a Torino, causando evacuazioni e danni ingenti.

I fatti

Un incendio è scoppiato in una fabbrica situata nel quartiere di Mirafiori a Torino. Le autorità locali sono state allertate intorno alle 14:30 e hanno avviato le operazioni di evacuazione per garantire la sicurezza dei lavoratori. Al momento, non si segnalano feriti gravi.

Intervento dei vigili del fuoco

Circa 10 squadre dei vigili del fuoco sono attualmente sul posto per domare le fiamme. Testimoni oculari riferiscono di vedere una colonna di fumo nero che si alza visibilmente nel cielo. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, ma le indagini sono già in corso.

