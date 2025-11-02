Esplosione in centro città provoca tre feriti

Un'esplosione in centro città ha lasciato tre feriti gravi. Ecco gli ultimi sviluppi.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un’esplosione è avvenuta oggi alle 13:15 in via Roma, nel cuore della città. Tre persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale.

Le forze dell’ordine sono accorse sul posto per verificare la situazione. Secondo le prime informazioni, l’esplosione potrebbe essere stata causata da un guasto tecnico a una tubatura del gas. Le indagini sono attualmente in corso.

Il sindaco ha dichiarato: “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini e assistere i feriti”.

La zona è stata evacuata e gli accessi bloccati mentre gli esperti della Protezione Civile eseguono i controlli necessari. Sul posto confermiamo una forte presenza di polizia e vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: Testimoni oculari segnalano di aver sentito un forte boato, seguito da un’onda d’urto che ha rotto i vetri nelle vicinanze. “È stata una scena da film”, ha riferito un residente.

Al momento, le autorità invitano la popolazione a evitare l’area e a seguire gli sviluppi tramite i canali ufficiali.