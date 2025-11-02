Crollo di una palazzina a Roma provoca feriti e caos

Crollo a Roma, feriti e operazioni di soccorso in corso.

La notizia è arrivata alle 15:30 del 2 novembre 2025, quando una palazzina è crollata in via XX Settembre, Roma. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione e cercare eventuali dispersi sotto le macerie.

I fatti

Le operazioni di soccorso sono attualmente in pieno svolgimento, con squadre di emergenza che lavorano incessantemente. Testimoni riferiscono di aver udito un forte boato prima del crollo, ma le cause sono ancora da accertare.

Le conseguenze

Le autorità hanno chiesto l’evacuazione delle abitazioni circostanti per precauzione. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore riguardo la situazione dei feriti e le cause del crollo.