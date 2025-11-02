Analisi del passaggio da Google a AI search e il suo impatto sul CTR

L'era dell'AI search ha radicalmente trasformato il panorama della ricerca online. Scopri perché e come.
Argomenti trattati
Problema/scenario
Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito cambiamenti significativi, con l’emergere di intelligenza artificiale come ChatGPT e Google AI Mode. Questi cambiamenti hanno portato a un aumento delle ricerche zero-click, dove oltre il 95% delle ricerche su Google AI Mode non richiede il clic su un collegamento. Questo ha causato un crollo del CTR organico, con la prima posizione che è passata dal 28% al 19% (-32%). Aziende come Forbes e Daily Mail hanno registrato rispettivamente un calo del -50% e -44% del traffico.
Analisi tecnica
La transizione verso i motori di ricerca basati su AI richiede una comprensione approfondita di come funzionano tecnicamente. Mentre i modelli foundation si concentrano sulla generazione di contenuti, i sistemi di Retrieval-Augmented Generation (RAG) combinano la generazione di risposte con la ricerca di informazioni, migliorando l’accuratezza delle risposte. Differenti piattaforme come ChatGPT, Perplexity e Google AI utilizzano meccanismi di citazione e selezione delle fonti variabili, influenzando le modalità con cui le informazioni vengono presentate agli utenti. Termini come grounding, citation patterns e source landscape sono fondamentali per comprendere queste dinamiche.
Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mappare ilsource landscapedel settore.
- Identificare 25-50prompt chiave.
- Testare suChatGPT,Claude,Perplexity,Google AI Mode.
- Impostare Analytics (GA4 con regex per bot AI).
- Milestone:baseline di citazioni vs competitor.
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturare contenuti perAI-friendliness.
- Pubblicare contenuti freschi.
- Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn).
- Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.
Fase 3 – Assessment
- Le metriche da tracciare includonobrand visibility,website citation, traffico referral e sentiment.
- I tool da utilizzare sonoProfound,Ahrefs Brand RadareSemrush AI toolkit.
- È necessario effettuare un testing manuale sistematico.
Fase 4 – Refinement
- Si consiglia di effettuare un’iterazione mensile suiprompt chiave.
- È importante identificare nuovi competitor emergenti.
- È necessario aggiornare i contenuti non performanti.
- Si suggerisce un’espansione su temi con traction.
Checklist operativa immediata
- Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante.
- Strutturare H1/H2 in forma di domanda.
- Fornire un riassunto di tre frasi all’inizio dell’articolo.
- Verificare l’accessibilità senza JavaScript.
- Controllare il filerobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot.
- Aggiornare il profilo LinkedIn utilizzando un linguaggio chiaro.
- Pubblicare recensioni fresche suG2eCapterra.
- Pubblicare contenuti suMedium,LinkedIneSubstack.
Prospettive e urgenza
Il tempo per attuare queste strategie è limitato. Le aziende che le adotteranno saranno avvantaggiate, mentre quelle che indugeranno rischiano di rimanere indietro. L’evoluzione futura del search potrebbe includere modelli di Pay per Crawl di Cloudflare, rendendo la preparazione attuale più cruciale che mai.