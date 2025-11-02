Analisi del passaggio da Google a AI search e il suo impatto sul CTR

L'era dell'AI search ha radicalmente trasformato il panorama della ricerca online. Scopri perché e come.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito cambiamenti significativi, con l’emergere di intelligenza artificiale come ChatGPT e Google AI Mode. Questi cambiamenti hanno portato a un aumento delle ricerche zero-click, dove oltre il 95% delle ricerche su Google AI Mode non richiede il clic su un collegamento. Questo ha causato un crollo del CTR organico, con la prima posizione che è passata dal 28% al 19% (-32%). Aziende come Forbes e Daily Mail hanno registrato rispettivamente un calo del -50% e -44% del traffico.

Analisi tecnica

La transizione verso i motori di ricerca basati su AI richiede una comprensione approfondita di come funzionano tecnicamente. Mentre i modelli foundation si concentrano sulla generazione di contenuti, i sistemi di Retrieval-Augmented Generation (RAG) combinano la generazione di risposte con la ricerca di informazioni, migliorando l’accuratezza delle risposte. Differenti piattaforme come ChatGPT, Perplexity e Google AI utilizzano meccanismi di citazione e selezione delle fonti variabili, influenzando le modalità con cui le informazioni vengono presentate agli utenti. Termini come grounding, citation patterns e source landscape sono fondamentali per comprendere queste dinamiche.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore.

del settore. Identificare 25-50 prompt chiave .

. Testare su ChatGPT , Claude , Perplexity , Google AI Mode .

, , , . Impostare Analytics (GA4 con regex per bot AI).

Milestone:baseline di citazioni vs competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare contenuti per AI-friendliness .

. Pubblicare contenuti freschi.

Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn).

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.

Fase 3 – Assessment

Le metriche da tracciare includono brand visibility , website citation , traffico referral e sentiment.

, , traffico referral e sentiment. I tool da utilizzare sono Profound , Ahrefs Brand Radar e Semrush AI toolkit .

, e . È necessario effettuare un testing manuale sistematico.

Fase 4 – Refinement

Si consiglia di effettuare un’iterazione mensile sui prompt chiave .

. È importante identificare nuovi competitor emergenti.

È necessario aggiornare i contenuti non performanti.

Si suggerisce un’espansione su temi con traction.

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante.

Strutturare H1/H2 in forma di domanda.

Fornire un riassunto di tre frasi all’inizio dell’articolo.

Verificare l’accessibilità senza JavaScript.

Controllare il file robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot .

: non bloccare , , . Aggiornare il profilo LinkedIn utilizzando un linguaggio chiaro.

Pubblicare recensioni fresche su G2 e Capterra .

e . Pubblicare contenuti suMedium,LinkedIneSubstack.

Prospettive e urgenza

Il tempo per attuare queste strategie è limitato. Le aziende che le adotteranno saranno avvantaggiate, mentre quelle che indugeranno rischiano di rimanere indietro. L’evoluzione futura del search potrebbe includere modelli di Pay per Crawl di Cloudflare, rendendo la preparazione attuale più cruciale che mai.