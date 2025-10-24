Incidente mortale in centro città: un uomo investito da un’auto

Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto in centro città.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un grave incidente stradale ha avuto luogo oggi in centro città. Un uomo di circa 30 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada intorno alle 13:00.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo i testimoni oculari, l’auto procedeva ad alta velocità e non ha rispettato il semaforo rosso. Un testimone ha dichiarato: “Ho visto l’auto arrivare e non c’era modo di evitarlo”.

Il personale del servizio emergenze ha tentato di rianimare l’uomo, ma purtroppo è stato dichiarato morto all’arrivo in ospedale. Un portavoce della Polizia ha confermato che il conducente è stato arrestato e verranno svolte ulteriori indagini per chiarire le circostanze del sinistro.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, che si sta mobilitando per organizzare un memoriale in onore della vittima. La Polizia invita chiunque abbia informazioni a farsi avanti.