Guida alle mostre in corso a Milano a ottobre 2025

Milano si prepara a ottobre 2025 con una serie di mostre imperdibili che celebrano arte e cultura.

Mostre in corso

Milano ospiterà numerose mostre dal 1° al 31 ottobre. Tra gli eventi di punta, la retrospettiva dedicata a Frida Kahlo presso il Palazzo della Ragione e l’esposizione di arte contemporanea al Museo del Novecento. Gli appassionati d’arte possono anche visitare la mostra fotografica Milano: un viaggio nel tempo al Museo di Storia Naturale.

Eventi speciali

In aggiunta alle mostre, Milano offrirà eventi speciali come visite guidate e laboratori per famiglie. Il circuito delle mostre si arricchisce con incontri con artisti e curatori ogni weekend. Queste esperienze rappresentano un’importante opportunità per approfondire la conoscenza dell’arte.

