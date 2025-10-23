×
In tempo reale

Incendio distrugge parte del centro storico di Roma

Condividi su Facebook

Un incendio ha colpito il cuore di Roma, causando danni significativi.

Un incendio di grandi proporzioni ha devastato il centro storico di Roma nella notte di martedì. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 22:30, riducendo in cenere diversi edifici storici e mettendo in pericolo numerose vite. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma la situazione è rimasta critica per ore.

I fatti

I vigili del fuoco di Roma hanno mobilitato diverse squadre per domare le fiamme. La causa dell’incendio è ancora sconosciuta, ma le indagini sono in corso. Le autorità locali hanno chiesto ai cittadini di evitare la zona per facilitare le operazioni di soccorso.

Le conseguenze

Durante l’incendio, sono stati evacuati diversi residenti e turisti dalle aree circostanti. I danni ai monumenti storici sono ingenti, e si teme che il patrimonio culturale della città possa subire perdite irreparabili.

Al momento, sono attesi aggiornamenti dalle autorità competenti.

Leggi anche

Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018
Canale di Notizie.it, testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018 | Contattaci - Cookie Policy - Privacy Policy - Note legali - Trattamento dati
Copyright © 2024 | Notizie.it - Edito in Italia da AdHub Media - P.IVA 13542920965 Numero REA MI 2729933 - All Rights Reserved.
Tutti i contenuti sono prodotti in maniera ibrida da una tecnologia proprietaria di Intelligenza Artificiale e da creators indipendenti.