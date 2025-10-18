Incidente mortale in centro città: un uomo investito e ucciso

Un uomo è morto dopo essere stato investito in centro città ieri sera.

AGGIORNAMENTO ORE 08:30: Un uomo di 45 anni è stato investito e ucciso da un’auto ieri sera, intorno alle 21:15, in via Roma, nel centro di Milano.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto l’uomo attraversare la strada quando un veicolo lo ha colpito a grande velocità. La polizia locale sta indagando sull’accaduto e ha già interrogato il conducente del veicolo coinvolto.

Il pedone è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo. “È una tragedia che non avremmo mai voluto vedere,” ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine.

Testimoni hanno descritto la scena come “terrificante”, con molti che hanno assistito all’incidente. AGGIORNAMENTO ORE 09:15: La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per le indagini.

Questo incidente segna un grave problema di sicurezza stradale in una zona affollata della città, dove frequenti incidenti simili hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti.