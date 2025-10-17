SEO e AEO: strategie per affrontare l’evoluzione del search

L'evoluzione del search richiede nuove strategie SEO e AEO per affrontare le sfide dei motori di ricerca basati su AI.

1. Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale. L’aumento delle zero-click search ha reso necessaria una revisione delle strategie SEO tradizionali. I dati mostrano un trend chiaro: la percentuale di zero-click con Google AI Mode è salita al 95%, mentre con ChatGPT si attesta tra il 78% e il 99%. Questa transizione ha impattato significativamente il CTR organico, che è diminuito in media del 32% per la prima posizione. Esempi concreti evidenziano che aziende come Forbes hanno registrato un calo del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha visto una diminuzione del 44%.

2. Analisi tecnica

Per comprendere questa evoluzione, è fondamentale analizzare il funzionamento dei motori di risposta rispetto ai tradizionali motori di ricerca. I foundation models e i modelli RAG (retrieval-augmented generation) offrono due approcci distintivi nella generazione di risposte. Le piattaforme come ChatGPT, Perplexity e Google AI utilizzano meccanismi differenti per la citazione e la selezione delle fonti, influenzando il source landscape e i citation patterns.

3. Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT , Claude , Perplexity , Google AI Mode

, , , Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)

(GA4 con regex per bot AI) Milestone:baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per favorire l’AI-friendliness

Pubblicare contenuti freschi

Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment

, , , Strumenti da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Test sistematico manuale

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave

Identificazione di nuovi competitor emergenti

Aggiornamento dei contenuti non performanti

Espansione su temi contraction

4. Checklist operativa immediata

FAQ con schema markup in ogni pagina importante

in ogni pagina importante H1/H2 in forma di domanda

Riassunto di tre frasi all’inizio dell’articolo

all’inizio dell’articolo Verifica dell’accessibilità senza JavaScript

Controllo di robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot

: non bloccare , , Aggiornamento del profilo LinkedIn con linguaggio chiaro

Recensioni fresche su G2 e Capterra

e Pubblicazione suMedium,LinkedIn,Substack

5. Prospettive e urgenza

Le aziende che adottano rapidamente queste strategie possono ottenere un vantaggio competitivo significativo. Il rischio di attendere è la perdita di terreno in un mercato in rapida evoluzione, caratterizzato da innovazioni come il Pay per Crawl di Cloudflare, che potrebbero rivoluzionare ulteriormente il settore.