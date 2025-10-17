SEO e AEO: strategie per affrontare l’evoluzione del search

L'evoluzione del search richiede nuove strategie SEO e AEO per affrontare le sfide dei motori di ricerca basati su AI.
Argomenti trattati
1. Problema/scenario
Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale. L’aumento delle zero-click search ha reso necessaria una revisione delle strategie SEO tradizionali. I dati mostrano un trend chiaro: la percentuale di zero-click con Google AI Mode è salita al 95%, mentre con ChatGPT si attesta tra il 78% e il 99%. Questa transizione ha impattato significativamente il CTR organico, che è diminuito in media del 32% per la prima posizione. Esempi concreti evidenziano che aziende come Forbes hanno registrato un calo del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha visto una diminuzione del 44%.
2. Analisi tecnica
Per comprendere questa evoluzione, è fondamentale analizzare il funzionamento dei motori di risposta rispetto ai tradizionali motori di ricerca. I foundation models e i modelli RAG (retrieval-augmented generation) offrono due approcci distintivi nella generazione di risposte. Le piattaforme come ChatGPT, Perplexity e Google AI utilizzano meccanismi differenti per la citazione e la selezione delle fonti, influenzando il source landscape e i citation patterns.
3. Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mappare ilsource landscapedel settore
- Identificare25-50 prompt chiave
- Testare suChatGPT,Claude,Perplexity,Google AI Mode
- SetupAnalytics(GA4 con regex per bot AI)
- Milestone:baseline di citazioni rispetto ai competitor
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturare i contenuti per favorire l’AI-friendliness
- Pubblicare contenuti freschi
- Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)
- Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita
Fase 3 – Assessment
- Metriche da tracciare:brand visibility,website citation,traffico referral,sentiment
- Strumenti da utilizzare:Profound,Ahrefs Brand Radar,Semrush AI toolkit
- Test sistematico manuale
Fase 4 – Refinement
- Iterazione mensile suiprompt chiave
- Identificazione di nuovi competitor emergenti
- Aggiornamento dei contenuti non performanti
- Espansione su temi contraction
4. Checklist operativa immediata
- FAQ conschema markupin ogni pagina importante
- H1/H2 in forma di domanda
- Riassunto ditre frasiall’inizio dell’articolo
- Verifica dell’accessibilità senza JavaScript
- Controllo dirobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot
- Aggiornamento del profilo LinkedIn con linguaggio chiaro
- Recensioni fresche suG2eCapterra
- Pubblicazione suMedium,LinkedIn,Substack
5. Prospettive e urgenza
Le aziende che adottano rapidamente queste strategie possono ottenere un vantaggio competitivo significativo. Il rischio di attendere è la perdita di terreno in un mercato in rapida evoluzione, caratterizzato da innovazioni come il Pay per Crawl di Cloudflare, che potrebbero rivoluzionare ulteriormente il settore.