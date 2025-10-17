×
Incendio in un’azienda chimica a Milano causa evacuazioni

Incendio in un'azienda chimica a Milano crea panico e evacuazioni.

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio presso un’azienda chimica situata nella zona industriale di Milano. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 14:30 e sono attualmente sul posto per domare le fiamme. Le autorità locali hanno disposto l’evacuazione degli edifici circostanti per garantire la sicurezza dei residenti e dei lavoratori.

I fatti

Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e hanno istituito un perimetro di sicurezza. Il fumo denso è visibile a diversi chilometri di distanza, creando preoccupazione tra i cittadini. Non si segnalano al momento feriti, ma le operazioni di soccorso sono in corso.

Prossimi sviluppi attesi

Le autorità hanno previsto una conferenza stampa per stasera, durante la quale verranno fornite ulteriori informazioni sulle cause dell’incendio e sulla situazione attuale. Resta alta l’attenzione sulla vicenda.

