Memoria e Resistenza: il programma del Comune di Robecco sul Naviglio

Un programma ricco di eventi per ricordare un tragico capitolo della storia italiana.

Il Comune di Robecco sul Naviglio, in collaborazione con l’Anpi e l’Associazione Combattenti e Reduci, ha dato vita a un programma commemorativo per onorare il tragico anniversario dell’eccidio del 20-21 luglio 1944. Questo evento non è solo un momento di memoria, ma rappresenta anche un’importante occasione per riflettere sull’eredità della violenza nazifascista in Italia, sottolineando l’importanza della memoria collettiva nella costruzione di una società democratica e pacifica.

Un programma articolato per tre giorni di riflessione

Dal 19 al 21 luglio, Robecco sul Naviglio si trasformerà in un luogo di riflessione con un calendario di eventi pensato per coinvolgere la comunità e stimolare un profondo dibattito sui valori della libertà e della resistenza. Il primo appuntamento è fissato per sabato 19, alle 17, presso il Circolo Cooperativo di via Roma. La serata, dal titolo ‘Amore e libertà’, vedrà la partecipazione di Attilio Viganò, che guiderà i presenti in una riflessione sul significato della memoria storica e sulla necessità di non dimenticare. Chi non vorrebbe perdersi una serata così significativa?

Domenica 20, invece, si svolgerà la commemorazione ufficiale dell’eccidio, prevista per le 19.30 al cippo in località Chiappana (cascina Tangola). Questo momento cruciale sarà accompagnato dalla presenza delle autorità locali e da un corteo che si dirigerà verso il centro cittadino. Ma non finisce qui: alle 21, nel parco di Villa Scotti, avrà luogo una rappresentazione teatrale intitolata ‘Morivamo senza dir niente’, che esplorerà testimonianze legate ai drammatici eventi del 20 e 21 luglio e alla deportazione. Un’occasione per immergersi nella storia e comprendere quanto sia importante non dimenticare.

Un tributo alla memoria con profonde radici storiche

Questa commemorazione non si limita a segnare una data storica, ma si inserisce anche nelle celebrazioni per l’80esimo anniversario della liberazione del campo di lavoro di Kahla. Un modo per sottolineare la continuità della lotta per la libertà e la giustizia. Lunedì 21, la giornata culminerà con una Santa Messa in suffragio dei caduti, prevista per le 17 presso la Chiesa di San Giovanni Battista. A seguire, il corteo si radunerà per ascoltare il discorso del sindaco Fortunata Barni, accompagnato dal Corpo Musicale Santa Cecilia. Un momento di unione e riflessione che non può mancare nella nostra memoria storica.

Il Comune di Robecco sul Naviglio ha espresso chiaramente l’importanza di questa commemorazione, affermando: ‘Con questa commemorazione, Robecco rinnova l’impegno nel custodire la memoria di chi ha pagato con la vita il prezzo della libertà e riafferma i valori di democrazia, antifascismo e pace’. È un richiamo a tutti noi per non dimenticare e per riflettere sui costi della libertà. Ti sei mai chiesto quanto sia fondamentale mantenere viva la memoria di chi ha lottato per noi?

Lezioni di memoria per le nuove generazioni

La commemorazione dell’eccidio del 20-21 luglio 1944 rappresenta un’importante opportunità per educare le nuove generazioni sui valori fondamentali della democrazia e della libertà. In un’epoca in cui si assiste a un aumento dei discorsi di odio e delle divisioni sociali, è cruciale che eventi come questi non solo vengano ricordati, ma anche integrati nei programmi educativi per sensibilizzare i giovani su ciò che è stato e su ciò che può ancora accadere se non si impara dal passato. Chiunque abbia a cuore il futuro della nostra società sa quanto sia importante trasmettere questi valori.

In conclusione, l’iniziativa del Comune di Robecco sul Naviglio non è solo un momento di commemorazione, ma un invito a tutti noi a riflettere, a discutere e a impegnarci attivamente per un futuro in cui i valori della libertà, della pace e della democrazia siano sempre al centro delle nostre azioni quotidiane. Non è il momento di rimanere in silenzio, ma di agire per ciò in cui crediamo.