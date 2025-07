Come un accordo tra Fondazione La Pelucca e Finisterre sta cambiando le cure palliative

Analizziamo l'importanza di un accordo che punta a migliorare le cure palliative attraverso un approccio integrato e multidisciplinare.

In un panorama sanitario in continua evoluzione, ti sei mai chiesto quanto siano davvero efficaci gli accordi strategici nel migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria? Recentemente, la Fondazione Istituto Geriatrico “La Pelucca” e Finisterre hanno siglato un accordo per integrare assistenza domiciliare e residenziale. Ma cosa significa questo per i pazienti e le loro famiglie? L’integrazione dei servizi rappresenta un passo avanti o si tratta solo di un’illusione di miglioramento?

Un accordo per un migliore supporto ai pazienti

La collaborazione tra la Fondazione “La Pelucca” e Finisterre ha l’obiettivo di rafforzare il sistema delle cure palliative sul territorio milanese. Non stiamo parlando solo di unire le competenze delle due entità; si tratta di creare un modello di assistenza che risponde in modo più efficace ai bisogni dei pazienti e dei loro familiari. La Fondazione gestisce un hospice dedicato a persone in fase avanzata e terminale di malattia, mentre Finisterre si specializza nell’assistenza domiciliare integrata.

Il nuovo modello di collaborazione prevede un approccio multidisciplinare, fondamentale per garantire interventi integrati e una continuità assistenziale. Chiunque abbia avuto esperienze nel settore sanitario sa bene che la frammentazione dei servizi può portare a risultati scadenti. Questo accordo, quindi, può rappresentare un passo verso una maggiore coesione e un supporto globale migliore al domicilio. Ma sarà davvero così? La sfida ora è trasformare le buone intenzioni in risultati tangibili.

Le sfide dei servizi sanitari integrati

Giuseppe Minutolo, direttore generale della Fondazione, sottolinea l’importanza di questo accordo, evidenziando come possa migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Tuttavia, il successo di tale iniziativa dipende da vari fattori, come la capacità di implementare procedure operative agili e condivise. Ho visto troppe startup fallire per la mancanza di una pianificazione strategica e di una chiara esecuzione. In questo caso, il rischio è che le buone intenzioni si perdano nella complessità della burocrazia.

Andrea Colombo, presidente di Finisterre, si è detto soddisfatto per la partnership, ponendo l’accento sulla necessità di cure palliative personalizzate e di alta qualità. Ma è cruciale monitorare i risultati di questa iniziativa. I dati di crescita raccontano una storia diversa: per ogni accordo che sembra promettente, ci sono numerosi esempi di collaborazioni che non hanno generato gli impatti desiderati. Insomma, la vera prova sarà vedere se questo modello potrà realmente fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno.

Lezioni pratiche per i fondatori e i project manager

Quali sono le lezioni che i fondatori e i project manager possono trarre da questa iniziativa? Innanzitutto, pianificazione e esecuzione devono essere al centro dell’attenzione. Un accordo strategico non è sufficiente; è necessario un monitoraggio costante dei risultati e un adattamento alle esigenze emergenti del mercato. Inoltre, l’approccio multidisciplinare deve essere realmente integrato nella cultura operativa delle organizzazioni coinvolte, altrimenti rischia di rimanere solo una bella teoria.

Infine, è essenziale stabilire metriche chiare per misurare il successo dell’integrazione dei servizi. La valutazione del churn rate, del LTV e del CAC potrebbe fornire indicazioni preziose sull’efficacia dell’iniziativa e sulle aree da migliorare. Solo così sarà possibile affrontare questa sfida con una strategia solida e orientata ai risultati.

Takeaway azionabili

Per chiunque stia considerando di lanciare o gestire un’iniziativa simile nel settore sanitario, ecco alcuni takeaway azionabili: 1. Pianificate con attenzione e monitorate i risultati con dati concreti. 2. Assicuratevi che tutte le parti coinvolte siano allineate sugli obiettivi. 3. Siate pronti ad adattarvi in base al feedback e ai dati raccolti. 4. Non dimenticate mai che il benessere del paziente è la priorità assoluta. Solo così sarà possibile costruire un modello di assistenza davvero efficace e sostenibile.