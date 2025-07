Cittadini uniti per la pace: la fiaccolata di Legnano

Cinquecento cittadini si sono uniti a Legnano per manifestare contro la guerra e il cattivismo globale.

La recente fiaccolata silenziosa di Legnano, che ha visto la partecipazione di circa cinquecento persone, non è solo un evento locale, ma un segnale forte e chiaro contro una realtà che ci circonda e che spesso ci lascia inermi. Ti sei mai chiesto come possiamo realmente combattere le ingiustizie? La frase che dice: “cercare di spegnere la guerra con le armi è come pensare di spegnere un incendio con la benzina” risuona con una verità cruda e innegabile. Questa iniziativa, nata dalla visione di Claudio Pio Clemente del WWF, ha unito associazioni locali e cittadini in un richiamo collettivo alla pace.

Una manifestazione che supera le divisioni politiche

La marcia, organizzata da diverse associazioni tra cui CiAiutiamo odv e BiciPace, ha dimostrato come il desiderio di pace possa unire le persone, a prescindere dalle loro appartenenze politiche. Chiunque abbia mai partecipato a una manifestazione sa quanto sia potente vedere sindaci di diverse città unirsi per un messaggio di unità e solidarietà. Lorenzo Radice, sindaco di Legnano, ha sottolineato come oggi più che mai sia necessario riempire le piazze per affermare valori fondamentali come l’amicizia e la fratellanza, contro l’idea che la violenza possa essere una soluzione. Ma ci siamo mai fermati a riflettere su cosa significhi davvero questa unità?

Gilles Ielo, sindaco di Rescaldina, ha aggiunto che la perdita di umanità è un segnale allarmante. La sua riflessione sullo stato dei bambini in difficoltà è un richiamo all’azione. Se non ci indigna vedere bambini in coda per aiuti umanitari, significa che abbiamo smarrito qualcosa di essenziale. Ielo ha proposto di destinare risorse per la pace piuttosto che per il riarmo, evidenziando l’urgenza di un cambio di paradigma nella nostra società.

Un messaggio chiaro contro il riarmo

La manifestazione ha trasmesso un messaggio chiaro di opposizione al riarmo europeo. Con la proposta di destinare il 5% del PIL alla pace piuttosto che agli armamenti, i partecipanti hanno voluto sottolineare che la vera sicurezza non si ottiene con le bombe, ma con l’educazione, il cibo e la solidarietà. La presenza di sindaci e rappresentanti di diverse località ha dimostrato che la causa per la pace è condivisa e sentita in modo trasversale. Ma come possiamo assicurarci che queste parole si traducano in azioni concrete?

Khader Tamimi, presidente della comunità palestinese in Lombardia, ha portato una voce importante alla manifestazione, evidenziando il silenzio e l’indifferenza che circondano la situazione in Palestina. La sua testimonianza ha arricchito il dibattito, portando alla luce la necessità di una maggiore consapevolezza e attivismo per le ingiustizie globali. Non è tempo di rimanere in silenzio.

Lezioni per il futuro e prossimi passi

Eventi come questo ci ricordano l’importanza di far sentire la nostra voce in un mondo che sembra spesso dominato dalla negatività. La prossima occasione per unirsi in un messaggio di pace sarà la Marcia per la pace Perugia-Assisi, in programma per il 12 ottobre. Questo tipo di manifestazioni non solo valorizzano l’impegno civico, ma servono anche a rinsaldare i legami comunitari e a mobilitare le coscienze. Come ex founder, ho visto troppe iniziative fallire per mancanza di una visione chiara e di un impegno autentico. La chiave del successo risiede nella capacità di costruire comunità e di alimentare un dialogo costruttivo.

La lezione più grande è che ogni piccolo gesto conta e che il cambiamento inizia da noi. I dati di crescita delle iniziative locali mostrano che quando le persone si uniscono per una causa comune, possono realmente fare la differenza. Tu cosa sei disposto a fare per contribuire alla pace?