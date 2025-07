Laura Mainardi eletta presidente del Centro Ricreativo di Inveruno

Laura Mainardi assume la presidenza del Centro Ricreativo di Inveruno, portando nuove idee e iniziative per la comunità.

Il Centro Ricreativo di Inveruno Aps ha appena vissuto un’importante svolta con l’elezione di Laura Mainardi come nuova presidente, che subentra a Sergio Fragiacomo, ora vicepresidente vicario. Questo passaggio di consegne è avvenuto in seguito alle recenti votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo, che si presenta ora con una nuova composizione, pronta a mettere in campo strategie e iniziative per la comunità. Ma cosa significa realmente questo cambiamento per gli abitanti di Inveruno?

Il nuovo consiglio direttivo e la sua missione

Il nuovo consiglio direttivo, che include Remo Truccolo come vicepresidente, Maria Rosa Serra in qualità di tesoriere e Maria Rosa Secchi come segretaria, insieme ai consiglieri Giancarla Crippa, Antonio Violante, Ruggero Lionello, Paolo Pariani e Patrizia Pedretti, ha il compito di guidare il Centro verso un futuro di crescita e di servizio alla comunità. Le finalità di Ancescao sono al centro della loro missione, con un focus particolare su attività di socializzazione, culturali, artistiche ed educative. Non è solo un lavoro di gestione, ma un impegno a promuovere iniziative che favoriscano il benessere e la coesione sociale. Immagina balli di gruppo e attività ricreative diversificate che si svolgeranno presso la sede di piazza don Rino Villa: un vero e proprio punto di ritrovo per tutti!

Iniziative in programma e impatto sulla comunità

La nuova presidente ha già delineato una serie di iniziative che mirano a coinvolgere attivamente i soci e a sensibilizzare la comunità su temi di grande rilevanza. Tra le attività previste, spiccano mostre retrospettive, come quella di Giancarlo Colli, e incontri sul patrimonio verde di Inveruno, che mettono in risalto l’importanza della cultura e della salute ambientale. E non finisce qui: uno dei temi di grande attualità è quello legato ai rischi del gioco d’azzardo, un argomento che verrà approfondito attraverso incontri informativi. Ma come possiamo affrontare queste problematiche in modo costruttivo?

Mainardi ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione a queste iniziative, sottolineando l’importanza della comunicazione come strumento di coinvolgimento. In collaborazione con l’Asst distretto di Castano e Cuggiono, è in programma un ciclo di incontri mensili dedicati alla promozione della salute per gli over 65, affrontando tematiche specifiche che possono migliorare la qualità della vita di questa fascia di popolazione. E per i soci più giovani, un’attività molto apprezzata è il corso di educazione motoria, che offre lezioni di movimento in compagnia, favorendo non solo il benessere fisico, ma anche la socializzazione. Insomma, ci sono proposte per tutti i gusti!

Prospettive future e chiusura estiva

Il Centro Ricreativo ha annunciato la sospensione delle sue attività durante il periodo estivo, con riapertura fissata per l’1 settembre. Questo periodo di pausa non è solo un momento di relax, ma un’opportunità per riflettere su quanto realizzato fino ad ora e pianificare le attività future. Con l’entusiasmo della nuova presidente e l’impegno del consiglio direttivo, ci si aspetta una ripresa delle attività ricca di proposte e coinvolgimento. E tu, che cosa ti aspetti dal Centro dopo la pausa estiva? L’obiettivo è consolidare il ruolo del Centro come punto di riferimento per la comunità di Inveruno, e con queste premesse, sembra proprio che ci siano tutte le carte in regola per farlo!