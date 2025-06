Giovanni Deleo alla guida di Assimpredil Ance: innovazione e sostenibilità al centro

Il nuovo presidente di Assimpredil Ance, Giovanni Deleo, propone un approccio innovativo per il settore edile, puntando su tecnologia e sostenibilità.

Il settore edile italiano è in piena metamorfosi, e l’elezione di Giovanni Deleo a presidente di Assimpredil Ance ci offre l’opportunità di riflettere su come le imprese possano adattarsi alle sfide del presente. In un contesto economico sempre più agguerrito, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità non rappresentano solo un vantaggio competitivo, ma sono diventate condizioni imprescindibili per le aziende che vogliono prosperare. Ma come possiamo assicurarci che questi temi non rimangano semplici slogan?

Un’analisi del contesto attuale

Giovanni Deleo, ingegnere con una lunga carriera nel settore, ha già ricoperto ruoli di responsabilità in Assimpredil Ance. La sua elezione segna un momento di svolta significativo, soprattutto considerando il lavoro del suo predecessore, che ha guidato l’associazione attraverso un periodo di sfide e opportunità. L’accento posto sull’innovazione e sulla sostenibilità ha trovato terreno fertile in un mercato edile in rapida evoluzione. I dati di crescita raccontano una storia diversa: le aziende che investono in digitalizzazione e sostenibilità tendono a registrare un aumento della loro competitività e una diminuzione del churn rate. Hai mai pensato a quanto possa essere impattante questo per le piccole e medie imprese?

In questo contesto, è essenziale capire quali strategie Deleo intende adottare per promuovere questi obiettivi. L’approccio che propone si basa su un ascolto attento delle esigenze delle imprese, con l’intento di favorire un dialogo costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. La sua visione è chiara: costruire un’Associazione forte e coesa, capace di rappresentare le istanze del settore in modo efficace, è il primo passo per affrontare le sfide future.

Le sfide e le opportunità per il futuro

Il programma di Deleo è articolato su sei assi strategici, progettati per rafforzare la competitività delle imprese e rispondere alle nuove sfide del mercato. Tra le priorità, emerge l’importanza di investire nella digitalizzazione e nell’innovazione tecnologica, due fattori chiave per garantire la sostenibilità delle aziende. L’iniziativa ‘Cantiere Impatto Sostenibile’ rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione possa diventare accessibile anche per le piccole realtà. Ti sei mai chiesto come piccoli passi possano generare grandi cambiamenti?

Ma non ci si può fermare solo all’adozione di nuove tecnologie; è cruciale creare un ecosistema formativo integrato che consenta alle aziende di crescere e qualificarsi. Solo così potremo garantire un futuro solido per il settore edile, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e affrontando le sfide della sostenibilità ambientale.

Lezioni pratiche per i leader del settore

Le esperienze passate, incluse le mie, hanno dimostrato che le startup che non colgono il vero valore del product-market fit spesso falliscono. Ho visto troppe startup ignorare l’importanza di ascoltare le esigenze del mercato, e questo è un errore che le imprese edili non possono permettersi. L’innovazione deve essere guidata da un’analisi approfondita delle dinamiche di mercato e non da mode passeggere. Chiunque abbia lanciato un prodotto sa che il successo non è mai scontato.

Inoltre, il coinvolgimento attivo degli associati è cruciale per il successo dell’Associazione. Creare un ambiente in cui le imprese possano condividere buone pratiche e collaborare è fondamentale per affrontare le sfide comuni. Riorganizzare la rappresentanza e garantire che le voci del settore siano ascoltate a livello locale e nazionale è un passo necessario per influenzare le scelte normative e progettuali. Hai pensato a quanto sarebbe potente un’associazione che lavora unita?

Takeaway azionabili