Vaccinazioni e farmacie in Lombardia: potenziare la prevenzione per una popolazione che invecchia

La campagna per estendere le vaccinazioni in farmacia in Lombardia punta a tutelare gli over 65 e chi convive con malattie croniche, contrastando herpes zoster e HPV e sostenendo la sostenibilità del sistema sanitario

La Lombardia si trova di fronte a una sfida demografica che richiede scelte organizzative nella sanità pubblica. Oltre 3,4 milioni di persone convivono con patologie croniche e la quota di residenti oltre i 65 anni è pari al 23,4%, con previsioni di crescita fino al 32,4% nell’arco di trent’anni.

In questo contesto la prevenzione vaccinale assume valore sia come tutela individuale sia come leva strategica per la sostenibilità del sistema sanitario regionale.

L’esigenza di modalità più capillari di somministrazione è emersa durante un evento istituzionale promosso dalla rivista Rh+ Regional Health. Il confronto ha posto al centro il ruolo della medicina di prossimità e il potenziale delle farmacie come punti vaccinali diffusi sul territorio. L’iniziativa si è svolta con il contributo non condizionante di GSK e MSD.

Perché le farmacie sono una risorsa chiave

Dopo l’iniziativa sostenuta da GSK e MSD, le autorità sanitarie hanno evidenziato il ruolo strategico delle farmacie nella rete regionale. Le farmacie offrono un presidio sanitario accessibile e familiare, presente nei quartieri e nei luoghi di lavoro. La loro capillarità indica la presenza diffusa sul territorio e la prossimità ai cittadini. Secondo i relatori, integrare le farmacie nella campagna vaccinale può ridurre le disuguaglianze di accesso e semplificare la somministrazione sia dei vaccini consolidati sia di nuovi programmi. L’integrazione richiede però coordinamento con le aziende sanitarie locali e sistemi di tracciamento condivisi. È prevista una valutazione sull’impatto dell’estensione dei servizi farmaceutici sui tassi di copertura vaccinale.

Accesso, fiducia e prossimità

Il farmacista resta spesso il primo interlocutore sanitario per il cittadino, ruolo che favorisce l’adesione alle campagne di prevenzione. Offrire vaccinazioni in farmacia può svolgere tre funzioni complementari: aumentare la copertura vaccinale, semplificare le procedure di accesso e promuovere un percorso di consapevolezza sanitaria. In pratica, la medicina di prossimità si traduce in interventi concreti che riducono le barriere logistiche e culturali all’immunizzazione. La misura si integra con la valutazione sull’impatto dell’estensione dei servizi farmaceutici sui tassi di copertura, prevista dalle autorità sanitarie.

Focus su herpes zoster e papillomavirus (HPV)

In continuità con le misure precedenti, le autorità sanitarie intendono rafforzare le azioni di prevenzione relative a herpes zoster e al papillomavirus umano (HPV). Lo zoster è la riattivazione del virus della varicella e colpisce prevalentemente adulti e anziani; una persona su tre può svilupparlo nel corso della vita, con incidenza in aumento oltre i 50 anni. L’HPV è un agente infettivo a trasmissione sessuale: è tra i principali fattori di rischio per i tumori del collo dell’utero, del pene e del cavo orale. Le strategie previste includono potenziamento delle campagne di vaccinazione e mantenimento degli screening diagnostici, interventi ritenuti essenziali per ridurre l’onere sanitario di queste patologie.

Prevenzione oncologica e vantaggi collettivi

Le autorità sanitarie considerano la vaccinazione contro il HPV uno dei principali strumenti di prevenzione oncologica primaria. Ridurre la circolazione del virus abbassa l’incidenza di tumori prevenibili e protegge le generazioni future. Analogamente, la vaccinazione contro lo zoster diminuisce i casi acuti e le complicanze croniche, con benefici per il singolo e per la sostenibilità del sistema sanitario. Per massimizzare l’efficacia delle misure, gli esperti indicano come essenziali il mantenimento delle campagne vaccinali e la continuità degli screening diagnostici. Le autorità intendono monitorare l’andamento delle coperture vaccinali e degli esiti clinici per valutare l’impatto sulle curve di incidenza e sui costi sanitari.

Strategie organizzative e sostenibilità

Dopo le rilevazioni iniziali, le autorità intendono integrare i servizi per migliorare la copertura vaccinale. L’integrazione tra farmacie, medici di medicina generale e servizi ospedalieri facilita percorsi personalizzati per persone con fragilità e comorbilità. L’utilizzo delle farmacie mira a destagionalizzare le campagne vaccinali e ad ampliare la platea dei destinatari.

La programmazione richiede politiche chiare e investimenti mirati nelle logistiche di distribuzione e nella formazione del personale sanitario. Tale modello consente coordinamento territoriale più efficiente e una gestione più agevole delle prenotazioni e dei richiami vaccinali.

Impatti economici e sociali

La vaccinazione rappresenta un investimento strategico per la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Riducendo ospedalizzazioni, complicanze e assenze lavorative si producono risparmi diretti e indiretti per la collettività.

Campagne informative efficaci contribuiscono a ridurre l’esitazione vaccinale e a rafforzare la fiducia della popolazione nelle scelte preventive. Le autorità regionali monitoreranno indicatori di copertura vaccinale e gli esiti clinici per valutare l’impatto sulle curve di incidenza e sui costi sanitari.

Comunicazione, campagne e partnership

La collaborazione tra istituzioni, aziende farmaceutiche e organizzazioni della società civile è risultata fondamentale per diffondere messaggi corretti e accessibili. In Lombardia sono state promosse iniziative di sensibilizzazione pubblica e campagne informative, tra cui il progetto “Scrivi oggi il tuo domani” di MSD, finalizzato a trasmettere conoscenze validate sui rischi legati all’HPV e sulle misure preventive.

Potenziare la prevenzione vaccinale nella regione richiede una rete territoriale efficace in cui le farmacie svolgono un ruolo centrale. Garantire l’accesso, aumentare le coperture contro HPV e herpes zoster e sostenere la sanità pubblica sono obiettivi perseguibili con politiche coordinate, comunicazione chiara e investimenti mirati. Le autorità regionali proseguiranno il monitoraggio degli indicatori di copertura e degli esiti clinici per valutare l’impatto delle misure sulla curva di incidenza e sui costi sanitari.