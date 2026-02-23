Legno, metodo e progetto: il modello operativo di Armony Floor

Nel mercato dei pavimenti in legno, la differenza non è data solo dal prodotto finale, ma dal modo in cui viene costruita l’offerta.

Scelte operative, gestione della filiera, rapporto con i professionisti e con il cliente finale incidono quanto le caratteristiche tecniche del parquet. È su questo piano che si colloca il modello di Armony Floor, realtà che ha definito una struttura organizzativa orientata alla semplificazione e alla coerenza.

Armony Floor opera come ingrosso di parquet e sviluppa internamente pavimenti in rovere e bamboo, importando le materie prime dai Paesi d’origine. La filiera è ridotta al minimo e questo consente di contenere i costi, mantenere continuità qualitativa e ridurre le distorsioni tipiche dei passaggi intermedi. Il parquet viene così proposto a privati, rivenditori, architetti e interior designer a condizioni competitive e con un controllo più diretto sul prodotto.

La struttura dell’offerta riflette questa impostazione. Il catalogo, composto da oltre 60 referenze, è organizzato per funzione e destinazione d’uso, non per collezioni narrative. Le soluzioni prefinite a incastro rispondono a esigenze di precisione e tempi certi, mentre i pavimenti flottanti sono pensati per contesti in cui la flessibilità di posa rappresenta un valore operativo.

Le configurazioni a spina francese e ungherese trovano applicazione nei progetti in cui la geometria del pavimento contribuisce alla definizione dello spazio. Accanto al legno naturale, Armony Floor propone pavimenti SPC per ambienti tecnici o soggetti a umidità, collezioni outdoor per spazi esterni e semi-coperti, decking per piscine, giardini e terrazzi o parquet industriale, destinato a contesti professionali dove resistenza, continuità e facilità di manutenzione sono requisiti centrali.

La selezione dei materiali segue criteri normativi e prestazionali. Le essenze utilizzate provengono da foreste certificate, mentre colle e vernici sono prive di formaldeide, in conformità alle normative europee sulla qualità dell’aria indoor. L’obiettivo è garantire pavimenti stabili, sicuri e progettati per durare, senza ricorrere a dichiarazioni enfatiche.

Accanto al prodotto, Armony Floor ha sviluppato una serie di strumenti a supporto delle decisioni. Il sito www.pavimentieparquet.com consente di consultare schede tecniche dettagliate, confrontare le diverse soluzioni e richiedere campioni gratuiti con spedizione in 48/72 ore, facilitando valutazioni rapide sia in fase di progetto sia di acquisto. Il blog ufficiale affianca il catalogo con contenuti informativi dedicati a materiali, pose e criteri di scelta, offrendo un supporto utile a professionisti e clienti finali.

Il confronto diretto con i materiali è possibile presso lo showroom di Coriano, dove superfici e finiture possono essere analizzate dal vivo. A completare il modello operativo, una rete nazionale di posatori qualificati assicura installazioni coerenti con le specifiche tecniche dei prodotti e con le condizioni di utilizzo previste.

Il modello Armony Floor si fonda su un principio semplice: ridurre la complessità senza ridurre la qualità. Attraverso una filiera essenziale, una gamma costruita su funzioni reali e un sistema di servizi orientato all’efficienza, il parquet diventa un elemento affidabile del progetto, gestito con metodo e continuità.