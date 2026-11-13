Milano ospita il Lego Holiday Lab, un camion di 17 metri che trasforma Via Durini in una fabbrica di Natale con giochi, sfide e solidarietà.

Il 12 novembre 2026 Via Durini si è animata di colori, mattoncini e profumo di festa: è arrivato il Lego Holiday Lab, un camion itinerante lungo 17 metri trasformato in una vera e propria fabbrica di Natale. L’iniziativa, pensata per grandi e piccini, ha lanciato il tour nazionale che percorrerà le principali città italiane fino a dicembre, promettendo momenti di gioco, creatività e solidarietà.

L’apertura milanese è stata affidata a Madame, cantante e ambasciatrice del Natale LEGO 2026, che ha dato il via ai festeggiamenti insieme a Davide Cajani, Marketing Director di Lego Italia, e a Ivano Zoppi, Segretario Generale della Fondazione Carolina. L’evento, gratuito, richiede una prenotazione online e prevede la presenza di un adulto per i bambini sotto i 12 anni.

Il debutto milanese del Lego Holiday Lab

Il camion è strutturato su due piani. Al livello inferiore i visitatori entrano nella fabbrica di Babbo Natale, un’escape room a tema natalizio dove è necessario risolvere enigmi, indovinelli e prove di logica per avanzare. Le sfide sono pensate per stimolare la collaborazione tra famiglie e gruppi di amici, con un mix di indovinelli visuali e rompicapi tattici costruiti interamente con i mattoncini LEGO.

Escape room natalizia

Le prove includono percorsi in cui è necessario ricostruire scenografie natalizie interrotte, trovare il codice segreto per aprire la porta della slitta di Babbo Natale e completare sequenze di costruzione in tempo reale. Ogni squadra che supera tutti gli ostacoli può salire al piano superiore, dove la vera magia della creatività prende forma.

Laboratorio creativo al piano superiore

Il secondo livello è dedicato a chi ama costruire. Qui è possibile utilizzare i mattoncini LEGO per realizzare decorazioni natalizie da portare a casa: stelle, alberi, pupazzi di neve e piccoli regali. L’attività è guidata da facilitatori LEGO che suggeriscono tecniche di costruzione e aiutano a trasformare le idee in realtà tangibili.

Costruire decorazioni per le festività

Ogni partecipante esce con una piccola opera d’arte, simbolo di un Natale vissuto con le proprie mani. Le creazioni sono esposte all’interno del camion, creando una galleria temporanea di colori e forme che racconta la follia creativa dei visitatori.

L’iniziativa solidale Build to Give

Il Build to Give è il cuore benefico del Lego Holiday Lab. I partecipanti sono invitati a costruire un cuore di mattoncini: per ogni cuore realizzato Lego dona set di gioco e minifigure a bambini in difficoltà. La campagna è realizzata in partnership con la Fondazione Abio Italia, il Banco Alimentare e Heart4children APS, garantendo che il divertimento si traduca in un concreto supporto a chi ne ha più bisogno.

Il tour nazionale e le modalità di partecipazione

Dopo la parentesi milanese, il camion proseguirà il suo percorso: Torino (28-29 novembre al Toys Center di Piazza Carlo Felice), Genova (5-6 dicembre al Waterfront Mall), Firenze (8-9 dicembre al LEGO Store I Gigli di Campi Bisenzio), Roma (12-13 dicembre al LEGO Store di Via Tomacelli) e infine Napoli (18-20 dicembre alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri). In ogni tappa saranno presenti ospiti sorpresa e ulteriori attività a tema.

La partecipazione è sempre gratuita ma limitata: è necessario prenotare tramite la pagina Eventbrite dedicata a ciascuna città. Le aperture sono programmate fino alle 19:00 dei giorni di visita, garantendo ampio spazio per giocare, creare e contribuire al progetto solidale.