Si fermano i treni regionali, ma la metropolitana continua a funzionare: rallentano bus e tram a causa dei cortei

Nella giornata della Festa della Donna, Milano è costretta a fare i conti con un’agitazione nazionale proclamata da diverse sigle sindacali. Coinvolti i lavoratori di tutte le categorie, pubbliche e private.

Come da tradizione, per rivendicare pari diritti per le donne, l’8 marzo è il giorno di manifestazioni e cortei.

Ad annunciare lo sciopero sono stati Cub, Cobas, Usb, Unione sindacale italiana Usi Cit e Sgb. Ecco cosa sta succedendo a Milano.

Sciopero dei mezzi: i treni di Trenord

Come già anticipato in precedenza, Trenord ha garantito due fasce di garanzia: tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Poco dopo le ore 9, i treni regionali si sono fermati: sui tabelloni delle stazioni meneghine, ogni convoglio è stato cancellato.

A fermarsi anche i Malpensa Express. Il collegamento con l’aeroporto della Brughiera non è stato interrotto: i bus sostitutivi coprono la tratta tra la stazione di Cadorna e l’aeroporto del Varesotto. Da Milano Cadorna gli autobus partono da via Paleocapa 1. Per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio”sono stati istituiti autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto.

Sciopero dei mezzi: le metropolitane

Atm ha reso noto che le metropolitane resteranno in servizio tutto il giorno, nonostante “potrebbero risentire delle conseguenze dello sciopero solo dopo le 18”.

Chiuso l’Atm Point di Garibaldi. Dalle ore 9 “le linee di superficie che attraversano il centro potrebbero essere deviate o rallentate dai cortei in programma”.

Sciopero dei mezzi: la situazione dei bus, tram e filobus

Dalle ore 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio, bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti. Anche le linee Agi potranno subire ritardi o cancellazioni, in particolare le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8:45 e le 14:59 e dopo le 18.

Assicurate le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:44 e dalle 15:00 alle 17:59.

