Un'esperienza sensoriale che unisce sapori e melodie nel cuore di Milano.

Un evento straordinario nel cuore di Milano

Mercoledì mattina, i cittadini milanesi sono stati sorpresi da un evento inaspettato che ha trasformato il McDonald’s di Piazza Duomo in un palcoscenico unico. La catena di fast food, solitamente associata a pasti veloci, ha ospitato un concerto che ha unito la musica alla gastronomia, creando un’atmosfera coinvolgente e memorabile. I passanti, attratti dai suoni melodiosi, si sono fermati per assistere a questa performance straordinaria, che ha reso la pausa pranzo un momento di pura magia.

Food Ensemble: la band che trasforma gli ingredienti in musica

Il gruppo musicale protagonista dell’evento, i Food Ensemble, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con una proposta innovativa. Composto da chef e musicisti, il loro obiettivo era quello di trasformare gli ingredienti DOP e IGP italiani in una sinfonia di suoni. Ogni nota era accompagnata da un gesto culinario: il taglio del Radicchio di Chioggia IGP, il sibilo dell’Asiago DOP che fondeva, e il ticchettio delle gocce di Aceto Balsamico di Modena IGP si mescolavano in un’armonia perfetta. Questo approccio ha reso l’esperienza non solo visiva, ma anche sensoriale, coinvolgendo tutti i presenti in un viaggio tra sapori e melodie.

Joe Bastianich: l’ospite d’onore che ha chiuso lo spettacolo

Il momento clou della performance è stato segnato dall’apparizione a sorpresa di Joe Bastianich, noto chef e imprenditore, che ha deliziato il pubblico con un assolo di chitarra. La sua presenza ha aggiunto un tocco di esclusività all’evento, sottolineando l’importanza della qualità e della tradizione culinaria italiana. L’edizione 2025 di My Selection, la linea premium di burger selezionati da Bastianich, celebra proprio il legame con il territorio, proponendo ricette che esaltano i prodotti DOP e IGP. Questo evento ha dimostrato come la cucina possa essere un’arte che va oltre il semplice nutrimento, diventando un’esperienza da vivere e condividere.