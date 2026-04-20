Olimpia Milano show: 125-97 al Napoli e record stagionale

Al Forum l'Olimpia Milano mette in campo una serata offensiva memorabile: 125-97 contro Napoli, con Bolmaro leader e squadra già proiettata verso i playoff

Il 19 aprile 2026 l’Olimpia Milano ha offerto al suo pubblico una prova di forza netta, superando la Guerri Napoli con il punteggio di 125-97 al Forum. La partita, decisa già nella prima parte del secondo tempo, è servita a consolidare un momentum in vista dell’ultima fase della stagione regolare e a confermare il valore offensivo del roster allenato da Peppe Poeta.

Il successo ha inoltre aggiornato il record stagionale di punti segnati dalla squadra, sottolineando come l’attacco biancorosso sia tornato a livelli d’efficacia molto alti.

Fin dai primi minuti si è capito che si sarebbe trattato di una serata sbilanciata: dopo un avvio equilibrato, Milano ha accelerato e messo il match in cassaforte avendo 63-43 all’intervallo, per poi superare i 100 punti al termine del terzo quarto. Questa progressione ha trasformato gli ultimi minuti in un lungo garbage time, durante il quale i padroni di casa hanno incrementato il divario fino al +43 di massimo vantaggio. A livello di singoli, la serata ha visto un protagonista principale e diversi contributi importanti dalla panchina.

Le chiavi del trionfo milanese

Il dominio dell’Olimpia Milano è nato da una combinazione di ritmo, scelta delle posizioni di tiro e rotazioni efficaci. Sul piano tattico, la squadra ha sfruttato spesso le palle lunghe verso i lunghi e il perimetro, capitalizzando con percentuali elevate sia dall’arco sia dal pitturato. La transizione è stata un’altra arma: numerose ripartenze veloci hanno trasformato rimbalzi e recuperi in canestri facili. In difesa, sebbene la pressione non sia stata sempre serrata, la capacità di limitare le controparti avversarie nei momenti chiave ha impedito a Napoli di rientrare nel match.

Contributi individuali e bilancio

Il voto di serata spetta a Leandro Bolmaro, autore di 24 punti e indicato come MVP per la sua versatilità in attacco e l’impatto nelle fasi decisive. Altri terminali offensivi si sono fatti valere: Shields ha segnato 17 punti, Zach LeDay 16 e Nico Mannion 14, mentre Pippo Ricci ha firmato triple importanti (11 punti complessivi). Nel tabellino figurano anche Brooks, Nebo ed Ellis che hanno fornito minutaggi e canestri utili per tenere alta la pressione. Dall’altra parte, Napoli ha provato a resistere soprattutto nei primi dieci minuti, con Totè e Bolton tra i più produttivi, ma la profondità e la qualità dell’organico milanese hanno fatto la differenza.

La partita periodo per periodo

La contesa è iniziata in equilibrio, con il primo quarto chiuso sul 29-27, ma nel secondo periodo Milano ha alzato l’intensità offensiva e ha costruito il vantaggio decisivo chiudendo all’intervallo sul 63-43. Nel terzo quarto i biancorossi hanno continuato a premere: una serie di canestri dalla distanza e giocate nel pitturato hanno permesso di toccare quota 100 punti prima della scadenza del tempo, con una tripla allo scadere che ha suggellato il terzo periodo. L’ultima frazione è stata amministrata senza rischi e ha servito anche per testare alternative in vista dei prossimi impegni.

Implicazioni per la corsa alla post-season

Oltre al valore del singolo risultato, la vittoria assume un peso strategico: si trattava del penultimo match casalingo prima della post-season e ora l’Olimpia può concentrarsi sul prossimo impegno, un big match che potrebbe decidere la posizione di testa nel tabellone playoff. Il successo al Forum rappresenta quindi sia un’iniezione di fiducia sia un banco di prova per le rotazioni e i meccanismi offensivi che la squadra intende portare avanti nei playoff. L’allenatore Peppe Poeta potrà sfruttare la profondità della rosa per calibrare i carichi di lavoro in vista della volata finale.

Considerazioni finali

La serata contro Napoli rimarrà impressa per la quantità di punti segnati e per la qualità di diversi interpreti: oltre al top scorer Bolmaro, sono stati fondamentali i contributi di nomi come Shields, LeDay e Mannion. Per la Guerri Napoli, guidata da Jasmin Repesa, resta il compito di riflettere sugli errori difensivi e sulle mancate opportunità convertite in attacco. Per i tifosi milanesi, invece, la serata al Forum è stata prima di tutto uno spettacolo offensivo e una conferma che l’Olimpia Milano arriva al rush finale con le idee chiare.