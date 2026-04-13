Lecco corsaro a Milano: doppio vantaggio firmato Duca e Bonaiti

Lecco conquista tre punti importanti grazie a una prova equilibrata: un primo tempo controllato, un episodio dubbio non concesso e la rete decisiva dell'ex Bonaiti dopo l'ingresso dalla panchina

La trasferta contro Alcione Milano si chiude con un risultato netto: 0-2 per i blucelesti, decisi e concreti nelle fasi decisive della partita. La squadra di casa prova a reagire, ma la compattezza difensiva e le giocate dei singoli consentono a Lecco di portare a casa tre punti che consolidano la propria posizione in classifica.

La serata mette in evidenza il valore del collettivo: dagli interventi di Furlan tra i pali alle accelerazioni di Duca, fino alla zampata dell’ex Bonaiti subentrato dalla panchina. Non mancano però episodi capaci di infiammare il dibattito, a cominciare da un episodio in area non valutato come rigore dall’arbitro.

Sintesi della partita

Il match prende forma grazie a un avvio arrembante di Lecco, che sblocca il risultato con una giocata di qualità: una conclusione di prima intenzione di Duca su cross dalla destra che vale l’1-0. Nel corso del primo tempo i padroni di casa provano a rimediare con conclusioni dalla distanza, ma trovano un portiere attento e reattivo in Furlan, decisivo su più interventi, compresa una parata importante su una punizione insidiosa. Un episodio al limite dell’area avversaria genera proteste, ma l’arbitro non indica il dischetto e il gioco riprende; la decisione rimane uno dei temi della serata.

Le scelte tattiche e i protagonisti

La formazione di base si presenta aggressiva nelle corsie e compatta in mezzo al campo: la linea difensiva concede poco spazio agli attaccanti avversari, mentre il centrocampo alterna copertura e verticalizzazioni. Sipos viene limitato dalla marcatura avversaria e fatica a incidere come suo solito, ma la presenza della coppia d’attacco e di un trequartista mobile come Duca crea spazi utili per le incursioni. In difesa, il capitano si fa notare per temperamento e interventi decisi, sostenendo un reparto che raramente viene messo in crisi.

Sostituzioni decisive

La mossa che cambia la partita arriva dalla panchina: l’ingresso di Bonaiti sulla destra, seppur accompagnato da un cartellino giallo immediato per una scivolata energica, si rivela determinante. Pochi minuti dopo il suo ingresso sfrutta un cross dalla sinistra firmato da una spinta offensiva e sigla il raddoppio con un tap-in sotto porta. Anche le rotazioni centrali, con giocatori che tornano utili per coprire e impostare, garantiscono freschezza fino al triplice fischio, rendendo la manovra più fluida e meno prevedibile.

Le pagelle e le note individuali

Tra i voti positivi spiccano le prestazioni del portiere che neutralizza i tentativi più pericolosi dell’avversario e del trequartista autore del primo gol, definibile come uno dei migliori del match per qualità di passo e visione. Il capitano del reparto arretrato dà ordine e fisicità, costringendo gli avversari a duelli fisici continui. Alcuni elementi mostrano segnali di crescita dopo periodi di rendimento altalenante, mentre altri, come l’attaccante più marcato, accusano la pressione della marcatura a uomo e trovano meno spazio del solito per incidere.

Spunti tattici e suggestioni

Dalla partita emergono alcune idee chiare: Lecco sa interpretare bene le fasi di possesso e non si disunisce quando la partita diventa fisica. L’uso della fascia per creare superiorità numerica è un concetto ripetuto durante la gara, con cambi che cercano di sfruttare l’ampiezza e offrire soluzioni d’attacco. La solidità difensiva e la capacità di capitalizzare le occasioni rimangono i punti di forza su cui costruire i prossimi impegni.

Implicazioni per la classifica e prospettive future

Il successo esterno permette a Lecco di consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria, mantenendo viva la lotta per il secondo posto e inviando un messaggio chiaro ai diretti concorrenti. Questo tipo di risultati, ottenuti con ordine e senza eccessi tattici, sono fondamentali per alimentare la fiducia del gruppo in vista dei prossimi impegni, soprattutto pensando alla rincorsa ai play-off e alla gestione delle energie durante la fase decisiva della stagione.

Conclusione

Una trasferta che lascia più certezze che dubbi: la doppietta di concretezza e la prova collettiva valgono i tre punti e offrono spunti utili per migliorare ancora. La squadra raccoglie una vittoria meritata, con alcune individualità che brillano e altre che devono ritrovare continuità, ma l’insieme restituisce un quadro confortante per il prosieguo del campionato.