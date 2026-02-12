Programmazione azzurra del 12 febbraio a milano-cortina: orari e protagonisti

Giornata intensa per l'Italia il 12 febbraio a Milano-Cortina: dallo snowboardcross al superG femminile, passando per short track, slittino e curling, ecco il calendario e i protagonisti da non perdere.

Giovedì 12 febbraio la squadra italiana alle Olimpiadi Milano‑Cortina 2026 affronta una giornata fitta di appuntamenti: dal ghiaccio alle Dolomiti, passando per le piste tecniche dello snowboard. Tra finali, qualificazioni e staffette, gli esiti odierni potrebbero già muovere il medagliere nazionale.

Qui una guida pratica agli orari principali, ai protagonisti e ai luoghi da tenere d’occhio.

Mattina: aperture e prime manche

La giornata comincia presto. Alle 9.05 l’Italia di curling sfida la Svizzera, poi alle 9.30 e alle 11.05 sono previste le prime due manches dello skeleton maschile, con Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari in pista alla caccia di tempi solidi. Alle 10.00 a Livigno parte la seeding dello snowboardcross maschile: tra i nomi da seguire Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin. L’ordine degli impegni influenzerà la gestione delle energie e le scelte tecniche delle squadre, soprattutto in una giornata così densa.

Snowboardcross: perché vale la pena seguirlo

Lo snowboardcross è uno spettacolo puro: run veloci, traiettorie affilate e sorpassi all’ultimo metro. La fase di seeding è più che un prologo: i tempi cronometrati decidono gli incroci per i turni a eliminazione e spesso fanno la differenza tra dare gas con fiducia o dover inseguire. Sommariva arriva con buone sensazioni dopo una Coppa del Mondo positiva e punta a conservare ritmo e precisione per avanzare nelle batterie pomeridiane.

Cortina nel pomeriggio: superG femminile e 10 km fondo

Alle 11.30 sulle piste di Cortina è in programma il superG femminile, mentre alle 13.00 scatterà la 10 km femminile di sci di fondo in tecnica libera. In gara nelle prove di velocità troviamo atlete di peso come Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni e Laura Pirovano; nel fondo invece scenderanno in pista Caterina Ganz, Maria Gismondi, Martina Di Centa e Anna Comarella. Nel superG conteranno velocità e controllo nei tratti chiave: ogni decimo può cambiare la classifica. Nel fondo, invece, la capacità di leggere il tracciato e recuperare tra i tratti difficili sarà cruciale.

Le condizioni meteo e lo stato della neve

Visibilità, temperatura e durezza del manto restano variabili decisive per tutte le gare in montagna. I team tecnici dovranno adattare rapidamente assetto degli sci e strategie di gara in base alle condizioni: dalla preparazione delle piste ai ritocchi dei materiali, tutto può incidere sul risultato finale.

Serata su ghiaccio: slittino, short track e curling

La sera si anima sul ghiaccio con tre momenti di grande interesse. Alle 18.30 è prevista la staffetta a squadre nello slittino, poi alle 20.15 i quarti dei 500 m femminili di short track (con Arianna Fontana e Chiara Betti tra le favorite) e alle 20.28 i quarti dei 1000 m maschili, dove l’Italia schiera Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini. Sempre in serata, alle 19.05, il curling torna protagonista con la sfida Italia–Corea del Sud: la formazione azzurra schiera Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis e Giulia Zardini Lacedelli.

Come seguire la giornata

Le gare saranno trasmesse su Rai 2 e RaiSportHD, con streaming disponibile su RaiPlay, Eurosport, Discovery+ e altre piattaforme dedicate. Le dirette testuali e i flussi multilive delle piattaforme ufficiali offriranno aggiornamenti minuto per minuto, utili per chi vuole seguire più eventi contemporaneamente.

Impatto su pubblico e territorio

Oltre alla tensione sportiva, la giornata influisce anche sul territorio: aumento di pubblico e turistico, maggior domanda per ristorazione e ricettività e più pressione sull’organizzazione per viabilità e sicurezza. Per le federazioni, infine, il calendario serrato impone attenzione alla gestione dei carichi di lavoro degli atleti per evitare sovraccarichi.

Atlete e atleti da tenere d’occhio

– Sofia Goggia: punta a confermare lo stato di forma sulle piste di casa, con la solita aggressività in curva. – Federica Brignone: cerca continuità dopo un periodo di recupero, puntando su esperienza e solidità. – Lorenzo Sommariva e Omar Visintin: possono essere decisivi nello snowboardcross se manterranno precisione e ritmo nelle manches.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Il programma segnala partenze confermate alle 11.30 e alle 13.00 per Cortina, con controlli continui sullo stato delle piste. In serata la concentrazione si sposterà su short track, slittino e curling: risultati e tempi ufficiali, quando disponibili, definiranno scenari e possibili ripercussioni nelle fasi successive delle competizioni.

