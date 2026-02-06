Salvatore Luongo incontra i Carabinieri protagonisti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Il Comandante Luongo ha espresso il proprio ringraziamento ai Carabinieri per il loro straordinario impegno nella garanzia della sicurezza durante le Olimpiadi.

Oggi, Milano ha ospitato una visita di grande rilevanza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo. Questo incontro si è svolto presso la caserma Ugolini e ha visto la partecipazione di una significativa rappresentanza dei militari coinvolti nella gestione della sicurezza per le imminenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Un incontro con i rappresentanti dell’Arma

Accolto dal Comandante Interregionale Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, e dal comandante della Legione Carabinieri Lombardia, Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, Luongo ha avuto modo di incontrare oltre duemila carabinieri provenienti da varie regioni italiane. Questi militari sono stati mobilitati per garantire un ambiente sicuro durante gli eventi olimpici e hanno già iniziato le loro attività di vigilanza e prevenzione.

Un messaggio di gratitudine

Durante il suo intervento, il Generale Luongo ha espresso la sua gratitudine per l’impegno costante dei carabinieri, sottolineando che il loro lavoro quotidiano è fondamentale per mantenere la fiducia della comunità. I carabinieri non cercano applausi, ha affermato, ma risultati concreti che dimostrano la loro presenza come punto di riferimento per i cittadini. Secondo Luongo, questa fiducia si costruisce attraverso l’impegno e la dedizione quotidiana.

Preparativi in vista delle Olimpiadi

Con l’approssimarsi della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, i carabinieri di tutte le specialità stanno intensificando le loro operazioni di sicurezza. Da giorni, sono attivi nel capoluogo lombardo, dove si alternano nei diversi luoghi strategici, come stadi e piazze, per garantire la sicurezza di atleti e spettatori. I militari svolgono compiti di vigilanza, bonifica e pattugliamento, utilizzando anche unità cinofile e artificieri per prevenire eventuali minacce.

Servizi di sicurezza specializzati

Oltre ai pattugliamenti, il Comando dei Carabinieri ha messo in campo specialisti in antiterrorismo e tiratori scelti per affrontare qualsiasi emergenza. In occasione dell’inaugurazione ufficiale dei Giochi, che si terrà oggi allo stadio San Siro, i carabinieri saranno anche impegnati nella scorta delle delegazioni internazionali, garantendo un elevato livello di sicurezza durante tutta la manifestazione.

La visita del Comandante Luongo si è conclusa presso il Comando Stazione Carabinieri Milano Moscova, dove ha incontrato altri militari in servizio. Questo incontro ha rappresentato un’importante opportunità per rafforzare il morale delle truppe e riconoscere il loro contributo vitale alla sicurezza pubblica.