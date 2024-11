Il Renate e la Clodiense conquistano importanti vittorie nel girone A, mentre il Milan Futuro si prepara per la sfida nel girone B.

Il Renate torna alla vittoria

Il Renate ha interrotto un periodo difficile, conquistando una vittoria fondamentale contro la Triestina, fanalino di coda del girone A. La partita, terminata 1-0, ha visto il gol decisivo di Vassallo, che ha regalato tre punti preziosi alla squadra. Questo successo è particolarmente significativo per il Renate, che non vinceva da sette giornate e ora spera di dare una svolta alla propria stagione. La Triestina, invece, continua a lottare per risalire la classifica, ma la situazione si fa sempre più complicata.

Clodiense sorprende il Vicenza

Un’altra partita emozionante ha visto la Clodiense battere il Vicenza con un punteggio di 2-1. Questa vittoria rappresenta un passo importante per la Clodiense, che sta cercando di consolidare la propria posizione in classifica. Il Vicenza, dopo un avvio di stagione promettente, deve ora affrontare una fase di difficoltà e cercare di ritrovare la forma per non perdere terreno nella corsa ai playoff. La Clodiense, dal canto suo, può festeggiare un successo che potrebbe dare morale e slancio per le prossime sfide.

Prossimi incontri nel girone A

Domani si svolgeranno altre due partite importanti nel girone A. L’Alcione ospiterà la Pro Patria, con gli orange che possono contare sul ritorno di Giacomo Stabile, reduce dall’impegno con la Nazionale Under 20. La Pro Patria, invece, cerca risposte dopo sei partite senza vittorie, puntando sul talento di Jonathan Pitou, che finora ha deluso le aspettative. Allo stesso orario, la Virtus Verona affronterà la Pergolettese, determinata a riscattare la sconfitta subita in casa contro l’Alcione. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per ottenere punti cruciali.

Il Milan Futuro in campo nel girone B

Nel girone B, il Milan Futuro scenderà in campo contro il Sestri Levante, in una sfida che promette emozioni. Entrambe le squadre sono appaiate con 11 punti e cercano di risalire la classifica. I baby rossoneri, dopo un inizio di stagione altalenante, sono determinati a dimostrare il proprio valore e a conquistare una vittoria che potrebbe rappresentare un punto di svolta. Il Sestri Levante, dal canto suo, non intende concedere nulla e si prepara a dare battaglia per ottenere un risultato positivo.