L'ex giocatore NBA porta la sua esperienza in Italia per raggiungere nuovi traguardi.

Un nuovo inizio per Freddie Gillespie

La Pallacanestro Olimpia Milano ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Freddie Gillespie, un centro di 2.08 metri, che ha già calcato i parquet della NBA con i Toronto Raptors e gli Orlando Magic. Originario di St. Paul, Minnesota, Gillespie si unisce alla squadra dopo una stagione trascorsa con i New Zealand Breakers nella lega australiana. Con una carriera che promette di essere ricca di successi, il giocatore ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura, sottolineando l’importanza della storia e dei risultati dell’Olimpia Milano.

Il percorso di un atleta determinato

La carriera di Gillespie è iniziata tra i banchi della East Ridge High School e ha proseguito al Carleton College, dove ha mostrato fin da subito il suo potenziale. Nella sua seconda stagione, ha registrato una media di 10.0 punti e 8.3 rimbalzi a partita, dimostrando di essere un giocatore versatile e determinato. La sua crescita è continuata alla Baylor University, dove ha ottenuto riconoscimenti significativi, tra cui il titolo di giocatore più migliorato della Big 12 conference. Nonostante non sia stato scelto nel draft NBA del 2020, Gillespie ha continuato a lavorare sodo, firmando con i Dallas Mavericks e successivamente con i Memphis Hustle nella G-League, dove ha impressionato con statistiche di 10.5 punti e 10.3 rimbalzi a partita.

Un talento da seguire in Europa

La stagione 2022/23 ha visto Gillespie giocare per il Bayern Monaco, dove ha avuto un impatto significativo, contribuendo con 4.3 punti e 6.0 rimbalzi in 18.9 minuti di gioco. Dopo un breve passaggio alla Stella Rossa Belgrado, ha trovato la sua strada ai New Zealand Breakers, dove ha continuato a dimostrare il suo valore. Con l’arrivo all’Olimpia Milano, Gillespie ha l’opportunità di mettere in mostra le sue abilità in un campionato di alto livello come la Serie A. La sua esperienza in NBA e nelle leghe europee lo rende un giocatore da tenere d’occhio, e i tifosi milanesi sono ansiosi di vedere come contribuirà al successo della squadra.