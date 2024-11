Scopri il calendario e come seguire le partite della quindicesima giornata di Serie C.

Il ritorno in campo della Serie C

Da oggi, venerdì 15 novembre, fino a lunedì 18 novembre, i riflettori si accendono sulla quindicesima giornata del campionato di Serie C. Gli appassionati di calcio possono prepararsi a un weekend ricco di emozioni, con ben quattro partite in programma stasera, a partire dalle 20.30. Questo turno di campionato promette di essere avvincente, con squadre pronte a dare il massimo per conquistare punti preziosi.

Come seguire le partite

Per chi desidera seguire le partite, Sky Sport offre una copertura completa. Le partite delle 15 e delle 17.30 di sabato e domenica saranno trasmesse in contemporanea grazie al programma Diretta Gol, disponibile su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Gli appassionati possono godere di tutte le 1.143 partite della regular season, inclusi playoff e match della Supercoppa e della Coppa Italia, direttamente dal comfort delle loro case.

Approfondimenti e highlights

Non solo partite in diretta, ma anche un’ampia gamma di contenuti aggiuntivi. Sky Sport 24 offrirà studi e approfondimenti, mentre il sito skysport.it e gli account social ufficiali di Sky Sport forniranno highlights e analisi dettagliate delle partite. Questo è un grande vantaggio per i tifosi che vogliono rimanere aggiornati su tutto ciò che accade nel torneo, dai risultati alle prestazioni dei giocatori.

Partite da non perdere

Il programma di questa quindicesima giornata include match che potrebbero rivelarsi decisivi per le sorti delle squadre in lotta per la promozione e per evitare la retrocessione. Ogni partita avrà il suo peso e ogni punto sarà fondamentale. Gli allenatori, come Pep Clotet, sono pronti a mettere in campo le migliori strategie per ottenere risultati positivi. Gli appassionati possono aspettarsi un weekend di grande calcio, con emozioni e sorprese ad ogni angolo del campo.