Il tentativo di reintrodurre le pensioni per i politici regionali si ferma al Pirellone.

Il contesto politico lombardo

La recente discussione in consiglio regionale della Lombardia ha messo in luce un tema delicato e controverso: le pensioni per i politici. Il consigliere Luca Ferrazzi, appartenente al gruppo misto, ha presentato un emendamento al bilancio preventivo per reintrodurre le pensioni e il trattamento di fine rapporto (Tfr) per i consiglieri regionali. Tuttavia, il tentativo è fallito, evidenziando le divisioni all’interno della maggioranza e la contrarietà delle opposizioni.

Il ritiro dell’emendamento

Mercoledì mattina, Ferrazzi ha ritirato il suo emendamento dopo aver compreso che non avrebbe ottenuto il supporto necessario. Questo emendamento, che mirava a ripristinare una forma di previdenza per i politici, è stato accolto con scetticismo e opposizione da parte di vari gruppi, inclusi il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Il governatore Attilio Fontana ha espresso la sua contrarietà, affermando che l’aula è sovrana e che non era favorevole a tale proposta.

Le reazioni e le implicazioni

Le reazioni al ritiro dell’emendamento sono state immediate. Ferrazzi ha commentato con sarcasmo la situazione, suggerendo che l’aula dovrebbe essere intitolata a Don Abbondio, in riferimento alla mancanza di coraggio politico. Ha sottolineato che la sua proposta non rappresentava un privilegio, ma piuttosto un tentativo di garantire una forma di tutela previdenziale per i consiglieri, specialmente per quelli più giovani. Dall’altra parte, i rappresentanti delle opposizioni hanno visto nel ritiro un segnale di debolezza della maggioranza, evidenziando la necessità di una regolamentazione omogenea a livello nazionale per i trattamenti pensionistici dei consiglieri regionali.

Un tema di rilevanza sociale

La questione delle pensioni per i politici non è solo un argomento di dibattito interno al consiglio regionale, ma tocca anche temi più ampi legati alla giustizia sociale e alla percezione pubblica della politica. In un periodo in cui molti cittadini faticano a raggiungere traguardi come il Tfr e le pensioni, la proposta di reintrodurre tali benefici per i politici è stata vista come inaccettabile da una parte significativa dell’opinione pubblica. La necessità di una scelta condivisa su questo tema è stata sottolineata anche da esponenti di Italia Viva, che hanno invitato a non bloccare il consiglio su questioni che non riguardano direttamente il benessere dei cittadini.