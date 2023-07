Il prefetto Mori è stato ricordato sui profili social del consiglio presieduto da Federico Romani di Fratelli d'Italia

Polemiche per l’iniziativa social del Consiglio regionale della Lombardia presieduto da Federico Romani di Fratelli d’Italia: in ricordo dell’anniversario del prefetto Cesare Mori, si citano le parole di Mussolini

L’omaggio al prefetto Cesare Mori

Ha suscitato una serie di polemiche l’iniziativa social del Consiglio regionale della Lombardia -presieduto da Federico Romani di Fratelli d’Italia – che ha deciso di celebrare l’anniversario della morte del prefetto Cesare Mori.

“Accadde oggi, 5 luglio. Viene ricordato con l’appellativo di ‘prefetto di ferro’ per i suoi metodi decisi contro chiunque infrangesse la legge. Nel 1942 moriva Cesare Mori, nato e cresciuto a Pavia. Tra le sue più eclatanti operazioni vi fu l’assedio di Gangi nel gennaio del 1926”.

Le parole di Mussolini

Questa la didascalia apparsa sui social a corredo di un’immagine che riporta, accanto alla foto di Mori, una frase di Benito Mussolini rivolta proprio al Prefetto e ai poteri speciali nella lotta alla mafia: “Vostra Eccellenza ha carta bianca, l’autorità dello Stato deve essere assolutamente, ripeto assolutamente, ristabilita in Sicilia. Se le leggi attualmente in vigore la ostacoleranno, non costituirà problema, noi faremo nuove leggi”.

La reazione del consigliere pd Majorino

Tra le prime reazioni, sull’opportunità di ricordare un evento storico con le parole di Mussolini, quella del consigliere Pd Pier Francesco Majorino

“Parole e firma di Mussolini sulle pagine social del Consiglio Regionale della Lombardia, una vergogna, un abominevole gesto di revisionismo. Quel contenuto” – precisa il dem -” non può e non deve rappresentare il Consiglio regionale e non rappresenta certamente le lombarde e i lombardi. Si rimuova il post e si chiarisca immediatamente il perché sia stato pubblicato”