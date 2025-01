Un'esperienza unica tra arte e geometria frattale nel cuore di Milano

Un artista poliedrico

Shimon Edenburg, nato a Buenos Aires nel 1944, è un artista che ha saputo unire diverse discipline, dall’architettura alla fotografia, passando per la scrittura e la sociologia. La sua carriera lo ha portato a vivere in diverse città, tra cui Israele e Spagna, ma è a Barcellona che ha trovato la sua attuale dimensione creativa. La sua opera si distingue per l’uso innovativo della geometria frattale, un linguaggio visivo che trasforma il paesaggio urbano in un’esperienza visiva unica.

Geometria frattale e architettura

La mostra “Visioni urbane”, ospitata presso lo Spazio HUS di Milano, è un viaggio attraverso le geometrie delle città. Edenburg utilizza i frattali per esaltare la dinamicità degli spazi urbani, creando immagini che sembrano prendere vita. Le sue opere non sono solo fotografie, ma veri e propri racconti visivi che invitano a riflettere sulla complessità delle città moderne. Attraverso prospettive inedite e giochi di luce, l’artista riesce a catturare l’essenza di luoghi iconici come le mansarde di Parigi e Barcellona, simboli di storie e culture che si intrecciano.

Un’esperienza sensoriale

La mostra non si limita a presentare opere fotografiche, ma si propone come un’esperienza sensoriale che coinvolge il pubblico in un dialogo tra arte e vita urbana. Ogni scatto di Edenburg è un invito a perdersi nella città, a scoprire angoli nascosti e storie dimenticate. Come afferma l’artista, “Perdersi è stato il modo migliore per conoscere la città.” Questa filosofia si riflette nel suo lavoro, dove ogni immagine è un viaggio che invita a esplorare e a riflettere. Lo Spazio HUS, con la sua atmosfera creativa, è il luogo ideale per ospitare questa mostra, creando un ponte tra arte, design e artigianato.