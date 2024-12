Scopri le esposizioni più attese del 2025 nei musei italiani, tra arte classica e contemporanea.

Un viaggio nell’arte italiana del 2025

Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di eventi culturali in Italia, con mostre d’arte che promettono di attrarre visitatori da tutto il mondo. I musei italiani, custodi di un patrimonio artistico inestimabile, si preparano ad accogliere esposizioni che celebrano sia i grandi maestri del passato che le avanguardie contemporanee. Questo articolo esplorerà alcune delle mostre più attese, offrendo un’anteprima delle esperienze artistiche che non dovrebbero essere perse.

Edvard Munch: un maestro senza tempo

In occasione dell’80° anniversario della morte di Edvard Munch, il Palazzo Reale di Milano ospiterà una mostra monografica dal al . Questa esposizione offrirà un’opportunità unica di esplorare oltre 100 opere dell’artista norvegese, tra cui dipinti, disegni e stampe. Munch, noto per il suo approccio esistenziale all’arte, continuerà a ispirare e provocare riflessioni profonde sul significato della vita e della condizione umana.

Picasso: lo straniero

Dal 14 gennaio al , il Palazzo Reale presenterà “Picasso lo straniero”, una mostra che riunisce oltre 90 opere dell’artista spagnolo. Grazie a ricerche approfondite negli archivi della polizia francese e del Museo Picasso di Parigi, la curatrice Annie Cohen-Solal offrirà una nuova interpretazione della vita di Picasso, rivelando aspetti inediti e attuali della sua figura. Questa esposizione rappresenta un’opportunità imperdibile per comprendere meglio l’eredità di uno dei più influenti artisti del XX secolo.

Escher e l’arte islamica

Un’altra mostra da non perdere è quella dedicata a M.C. Escher, che si terrà al Mudec di Milano da settembre 2025 a febbraio 2026. In collaborazione con il Kunstmuseum dell’Aja, l’esposizione metterà in luce le affinità tra le opere di Escher e l’arte islamica, esplorando temi come l’infinito e le tassellazioni. Questa mostra offrirà una prospettiva unica sull’intersezione tra arte, matematica e cultura, rendendo omaggio a un artista che ha sfidato le convenzioni visive.

Il surrealismo di Salvador Dalí

Dal 25 gennaio al , il Museo Storico della Fanteria di Roma ospiterà una mostra dedicata a Salvador Dalí, uno dei più celebri esponenti del surrealismo. Con circa 80 opere, tra cui dipinti, disegni e sculture, l’esposizione celebrerà l’universo onirico di Dalí, affiancandolo ad altri grandi del surrealismo come Magritte e de Chirico. Questo viaggio nell’immaginario daliniano promette di affascinare e sorprendere i visitatori, offrendo uno sguardo profondo sulla creatività di un maestro senza tempo.