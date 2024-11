Eventi e attività per sensibilizzare sulla violenza di genere nelle scuole

Un impegno collettivo per la parità di genere

Il 25 novembre rappresenta una data cruciale per la lotta contro la violenza sulle donne, e a Legnano le celebrazioni iniziano con eventi significativi nelle scuole. L’istituto dell’Acqua e lo IAL sono stati i protagonisti di iniziative che mirano a sensibilizzare gli studenti su temi fondamentali come l’amore e la violenza domestica. Queste attività non solo educano, ma stimolano anche una riflessione profonda tra i giovani, incoraggiandoli a esprimere le proprie emozioni attraverso la creatività.

Collaborazione tra istituzioni e comunità

La programmazione degli eventi è il risultato di una sinergia tra diverse realtà locali, tra cui l’amministrazione comunale, associazioni, sindacati e istituti scolastici. Questa rete di collaborazione è essenziale per diffondere una cultura di rispetto e uguaglianza. L’assessora alla Comunità inclusiva, Ilaria Maffei, sottolinea l’importanza di educare i giovani fin dalla scuola, affinché possano crescere con una visione di parità di genere e contrastare la mentalità maschilista che alimenta la violenza.

Eventi in programma e riflessioni importanti

Tra gli eventi in programma, spicca l’incontro “Violenza alle donne, dove trovare aiuto”, che si terrà il 27 novembre. Questo incontro, organizzato da Filo Rosa Auser e altri enti, offrirà spunti di riflessione sulla normativa a tutela delle donne. La presenza della vicequestore Ilenia Romano sarà un’opportunità per comprendere come le strutture di supporto siano state utilizzate e quali servizi siano disponibili per le vittime di violenza.

Il manifesto degli studenti: un simbolo di resilienza

Un elemento distintivo di questa edizione è il manifesto realizzato dagli studenti del Liceo Artistico dell’Acqua. Questo lavoro artistico rappresenta il viso triste di una donna, simbolo delle sofferenze nascoste dalle vittime di violenza. La maschera di felicità che sovrasta il volto grigio invita a riflettere sulla necessità di rivelare le ferite e di non temere il giudizio altrui. Gli studenti, attraverso la loro arte, lanciano un messaggio potente: è fondamentale abbattere il silenzio e affrontare il dolore.

Attività e iniziative per tutti

Il programma del 25 novembre include anche eventi come “Vivere dopo un femminicidio”, che offrirà una testimonianza toccante da parte di un genitore di una vittima. Inoltre, l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo di lotta contro la violenza di genere, e la mostra fotografica “Donne e motori” al Museo Fratelli Cozzi, rappresentano ulteriori occasioni per riflettere e discutere su questi temi cruciali. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per creare un ambiente di supporto e consapevolezza.