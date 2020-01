Gli eventi più belli e romantici del palinsesto milanese, per una lunga notte ricca di emozioni e d’amore da condividere con il proprio partner.

Il giorno più romantico dell’anno è alle porte: San Valentino. Una giornata particolare, dove esternare i propri sentimenti e il proprio amore alla persona amata. La serata ideale per condividere dei momenti di puro amore e sentimento. Milano è da sempre una città molto attenta a omaggiare gli avvenimenti più importanti e non è da meno nella splendida giornata dedicata a tutti i cuori innamorati, creando dei veri e propri eventi per San Valentino a Milano. Ma come districarsi tra le varie proposte che offre il variegato palinsesto milanese? Come optare per la serata perfetta, che rispecchi in pieno i gusti e le esigenze della coppia? Potete trovare la situazione grazie al sito leader del settore: San Valentino Milano. Si tratta di una vera e propria guida online, dove il qualificato e attento staff del portale ha selezionato per voi solo le migliori strutture della città, le più serie e affidabili per garantirvi una bella serata allegra e spensierata, senza paura di incappare in brutte sorprese che potrebbero rovinarvi gli attimi d’amore più belli dell’anno.

Gli eventi per San Valentino a Milano

Imperdibile la proposta della splendida e particolare Locanda Carmelina, situata nei pressi della zona di Porta Romana. Si presenta con arredi particolari, molto colorati e curati nei dettagli, dove tutto richiama alle vecchie locande partenopee. Anche la cucina propone menù con piatti regionali, classici delle trattorie napoletane ma adattate ai gusti milanesi. Un tripudio di gusto e bontà che sapranno conquistare anche i palati innamorati più esigenti. La serata di San Valentino si preannuncia indimenticabile, avvolti da un’atmosfera e un clima unico nel suo genere.

Il raffinato ed elegante ristorante All’Origine per la serata di San Valentino organizza una cena imperdibile. Avvolti da un atmosfera romantica, dove nulla è lasciato al caso, si potrà degustare un ricco e prelibato gran cenone accompagnato da uno speciale intrattenimento di musica dal vivo del violino. La raffinata musica, creerà un atmosfera magica, una sensazione unica che conquisterà ogni cuore innamorato. Il menù proposto prevede una selezione di piatti ricercati e curati in ogni dettaglio. La serata perfetta per tutti gli innamorati più esigenti e attenti ai dettagli.

Una delle location più trendy e alla moda di Milano è sicuramente il Just Cavalli, che per la serata di San Valentino organizza una cena imperdibile avvolti in un atmosfera romantica. La splendida struttura, situata nel cuore del Parco Sempione, ai piedi della magnifica Torre Branca, è da sempre il punto di riferimento del Jet Set milanese. Si presenta come una struttura elegante e raffinata, nata dall’idea dell’omonimo stilista dove si respira il suo tocco in ogni dettaglio. Per omaggiare in grande stile la serata degli innamorati, propone un raffinato menù, ricco di prelibati piatti preparati con le migliori materie prime del momento. Una romantica serata di sicuro successo.





Le location più romantiche di Milano

La Maison Milano, situata nei pressi dei meravigliosi Navigli milanesi, propone una bella e romantica serata di San Valentino avvolti da un atmosfera calda e romantica. Il menù proposto prevede tanti piatti, gustosi e prelibati, alcuni da condividere con il proprio amore. Piatti molto ricercati, con materie prime di altissima qualità e qualche tocco afrodisiaco, per rendere piccante la serata dedicata all’amore. Il tutto avvolto da un ambiente ricercato, raffinato ed elegante che conquisterà ogni cuore innamorato.

Per chi ricerca una serata romantica ma diversa dai soliti schemi delle cene di coppia, potrà optare per degustare la ormai collaudatissima formula Giappone/Pugliese proposta dal ristorante Xiongdi. La bella e fresca location, situata in Via Schiapparelli propone una cucina unica nel suo genere, il connubio delle materie prime pugliesi con il sushi, molto apprezzata da anni. La formula proposta dal ristorante è all you can eat, per permettere ad ogni cuore innamorato di apprezzare totalmente ogni piatto. Una cena particolare che farà da preludio a una lunga notte ricca di amore e di emozioni.

